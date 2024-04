ESPM e cely desvendam a felicidade de influenciadores brasileiros

Em um movimento pioneiro para entender os contornos da felicidade no cenário digital, a ESPM, referência nacional em Marketing e Inovação, juntamente com a martech cely, lançou o índice “Felicidade sem Filtro”. O estudo visa mensurar os níveis de felicidade, tanto momentânea quanto a longo prazo, entre influenciadores digitais de quatro regiões do Brasil.

Estudo colaborativo entre ESPM e cely busca entender os verdadeiros indicadores de felicidade em um mundo digital

O projeto, que teve início ontem, será conduzido por estudantes e especialistas do Life Lab da ESPM, sob a coordenação de Henry Safra, ex-estudante da instituição que adaptou o indicador de Felicidade Interna Bruta para o contexto brasileiro. A pesquisa propõe uma análise quantitativa e qualitativa sobre como questões de bem-estar, diversidade e condições financeiras afetam a vida desses profissionais.

Tatiana Amendola, cientista social, socióloga e professora de Gestão de Felicidade na ESPM

“A felicidade tornou-se um imperativo na sociedade atual, e paradoxalmente, quanto mais a expomos nas redes sociais, mais distante ela parece”, comenta Tatiana Amendola, professora de Gestão de Felicidade na ESPM. “Este estudo é essencial para entendermos o verdadeiro impacto das mídias sociais sobre o bem-estar emocional dos influenciadores”, adiciona.

A cely, com seus 8 anos de experiência no mercado de influência, será responsável pela aplicação do estudo, garantindo uma abordagem transparente e democrática. “Compreender as complexas dinâmicas desse mercado é crucial para promover um ambiente saudável e produtivo para todos os envolvidos”, explica Waleska Bueno, sócia e CMO da cely.

Os resultados desta pesquisa prometem oferecer insights valiosos sobre as verdadeiras condições de vida dos influenciadores, desafiando a percepção pública de uma vida sempre feliz e sem contratempos promovida frequentemente nas redes sociais. Acompanhe o desenvolvimento deste estudo nas próximas edições.