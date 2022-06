Espírito Santo do Dourado (MG) atrai diversos turistas que buscam as rotas de peregrinação e de cicloturismo

A região é repleta de bonitas paisagens naturais, voltada ao cultivo do morango, o “ouro vermelho”, que oferecem aos visitantes a oportunidade de vivenciar um passeio histórico pelas estradas da época dos Bandeirantes

O município de Espírito Santo do Dourado, localizado entre as montanhas do Sul de Minas Gerais, continuação do complexo da Serra da Mantiqueira, abriga uma população de pouco mais de 5 mil habitantes, a maioria migrantes que vieram para trabalhar na produção e colheita do morango, o ouro vermelho que se tornou um dos principais elementos da economia local.

A região é conhecida pelo cultivo do morango, o “ouro vermelho” que movimenta a economia local

Além de possuir habitantes acolhedores, donos do famoso jeitinho mineiro, a região entrega uma paisagem exuberante, composta por cachoeiras e montanhas, aos turistas que visitam o local, principalmente para acompanhar a rota de peregrinos que se dirigem para Baependi, terra que abriga o Santuário de Nhá Chica e a rota de cicloturismo Caminhos da Mantiqueira.

A beleza da região compete com a hospitalidade e jeitinho mineiro da população

O “Caminho de Nhá Chica” foi criado no dia 14 de junho de 2019, quando um grupo de peregrinos dos Estados de Minas Gerais e de São Paulo foi abençoado pelo pároco de Inconfidentes, padre Antônio Brentegani, para dar início à primeira peregrinação a pé, entre Inconfidentes e Baependi. O caminho percorre 15 municípios da região Sul do Estado de Minas, tendo como ponto de partida a Capela de Nhá Chica, localizada no bairro Romas, zona Rural do município de Inconfidentes.

Projeto “Cicloturismo: Caminhos da Mantiqueira” abrange três rotas, de diferentes níveis de dificuldade

O trajeto compreende as seguintes localidades: Inconfidentes, Borda da Mata, Congonhal, Espírito Santo do Dourado, Silvianópolis, Careaçú, Heliodora, Natércia, Conceição das Pedras, Bairro Vargem Grande (Zona Rural de Cristina), Cristina, Bairro da Serrinha (Zona Rural de Dom Viçoso), Dom Viçoso, Carmo de Minas, Soledade de Minas, Caxambu e Baependi, totalizando em torno de 260 quilômetros de belezas naturais, fé e piedade por parte dos peregrinos.

Turismo na região é movimentado por rotas de peregrinação e cicloturismo

Outra atividade que atrai visitantes para a região é o complexo de rotas de cicloturismo. O Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira, composto por 17 municípios integrantes, vem desenvolvendo o projeto “Cicloturismo: Caminhos da Mantiqueira”. Com o apoio de ciclistas locais, já foram demarcadas três trilhas internas de ciclismo por município integrante do circuito, além de uma trilha de longo curso, com distância de 541,6KM, que interliga todos os municípios associados. As trilhas internas possuem níveis de di­ficuldades fácil, moderada e difícil, uma opção que agrega todos os públicos.

Espírito Santo do Dourado (MG) possui em sua paisagem bonitas montanhas

Dentre as rotas presentes em Espírito Santo do Dourado, há três trilhas internas. A primeira é a Rota “Caminhos do El-Dourado” (nível fácil), que remete a uma localidade rica em metais preciosos, sobretudo, o ouro. A trilha compreende os caminhos percorridos pelos Bandeirantes em busca do material precioso. Nela, é possível encontrar diversas cachoeiras e belezas naturais imensuráveis.

A segunda é a Rota “Caminhos do Morango” (nível médio). Há mais de 30 anos, o principal produto cultivado nas terras de Espírito Santo do Dourado é o morango. Pode ser considerada uma das maiores produtoras do “ouro vermelho”, inúmeras lavouras se estendem pela região dos Campos, localidade que cede passagem à esta trilha. A paisagem encanta, com a visão das montanhas que envolvem a região do Sul de Minas.

A terceira rota (nível difícil) passa por caminhos em que é possível vislumbrar montanhas do vale do Sapucaí e Cervo, sendo possível até mesmo avistar uma possível antiga escavação de ouro. Pequenas trilhas compõem o caminho, possivelmente traçadas pela população indígena ou até mesmo bandeirantes.

Em cada município, o turista e ciclista encontra um totem com informações sobre as rotas e QrCodes que encaminham a uma plataforma, onde podem acessar mais dados relacionados às trilhas. Para conhecer o portal, basta clicar no link.