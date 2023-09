Espetáculos gratuitos em 15 municípios abordam a importância e origem da agricultura

Turnê patrocinada pela John Deere promove educação sobre a origem dos alimentos

A partir deste mês, crianças de 15 municípios brasileiros terão a oportunidade de mergulhar no fascinante mundo da agricultura por meio do teatro. A peça “Do Campo à Mesa” está prestes a iniciar sua jornada educativa, apresentando uma experiência interativa e lúdica que desvenda os segredos da agricultura e da alimentação saudável.

Peça itinerante viaja por 3 estados brasileiros levando conhecimento e diversão

Com o patrocínio da renomada empresa John Deere e a utilização da Lei de Incentivo à Cultura, o Grupo Teatro Sustentável anuncia uma turnê que percorrerá 15 cidades em três estados brasileiros. Ao todo, serão 150 apresentações para alunos de escolas públicas, começando em 11 de setembro e continuando até 4 de outubro. A trupe de artistas, dirigida por Laura Savlis, apresentará um espetáculo que une elementos tradicionais e contemporâneos, proporcionando uma experiência teatral única.

Crianças assistindo o espetáculo

“Do Campo à Mesa” permite às crianças viajar no tempo, explorando a origem dos alimentos e a importância da agricultura na alimentação mundial. A peça aborda temas como biotecnologia agrícola, polinizadores naturais e higiene alimentar de maneira envolvente e acessível. Além disso, a abelha Jandaíra fará uma participação especial, destacando sua importância na agricultura e a necessidade de sua preservação.

Os figurinos exclusivos e a linguagem poética tornam o espetáculo ainda mais cativante. Christiane Deucher, idealizadora do Grupo Teatro Sustentável, enfatiza a missão de levar essa arte a locais onde muitas crianças nunca tiveram a oportunidade de assistir a um espetáculo teatral. A turnê inicia no sul do país, no Rio Grande do Sul, passa por São Paulo e conclui em Goiás, proporcionando a educação sobre agricultura de forma divertida e memorável para jovens estudantes.