Espetáculo Origens China Experience chega à Curitiba em junho

No próximo dia 22 de junho, a Ópera de Arame em Curitiba será transformada em um cenário de celebração cultural inigualável com o espetáculo Origens China Experience. Este evento é parte da série Origens Experience, que a cada edição homenageia uma nação diferente, destacando as contribuições das etnias imigrantes que moldaram a história do Brasil.

Uma apresentação teatral multissensorial que promete encantar o público curitibano com danças, artes marciais e música tradicional chinesa

Nesta edição, o Origens Experience se dedica a explorar a rica herança cultural da China, um país com milênios de história e tradições fascinantes. Sob a direção artística de Aline do Vale, o espetáculo promete uma experiência teatral imersiva e multissensorial, combinando dança, circo, música e artes marciais.

Curitiba acolhe a tradição chinesa com Origens China Experience

A narrativa do espetáculo gira em torno de Ayuan, um jovem descendente de imigrantes chineses que busca reconectar-se com suas raízes e identidade após a morte de sua mãe. Em sua jornada, Ayuan enfrenta conflitos familiares e desafios pessoais, explorando temas universais de identidade e pertencimento. A diretora Aline do Vale destaca que o público será transportado para o mundo de Ayuan através de interações diretas com os atores e projeções visuais, tornando a experiência ainda mais envolvente.

Para enriquecer ainda mais a apresentação, o evento contará com a participação especial do Hua Xing Arts Group, único grupo brasileiro de dança folclórica chinesa oficialmente reconhecido, e dos mestres de artes marciais Adriano Lourenço e Marco Junior, junto com os atletas da Shuo Jin Kung Fu. João Zanoni, diretor da Acerte, enfatiza que serão mais de 50 profissionais envolvidos, garantindo um espetáculo repleto de emoção e beleza.

O evento também tem um forte componente social, envolvendo atores iniciantes que participaram de cursos e treinamentos gratuitos, promovendo o acesso à cultura e incentivando novos talentos.

“A proposta do Origens é muito mais do que uma homenagem; é um convite para que o público conheça e valorize as riquezas culturais que fazem parte da nossa história. Realizar o evento na Ópera de Arame, um dos locais mais emblemáticos de Curitiba, torna a experiência ainda mais especial”, afirma Aline do Vale.

Os ingressos para o Origens China Experience já estão disponíveis na plataforma Sympla, com preços a partir de R$ 25. O espetáculo é uma realização da Acerte e do Instituto de Desenvolvimento de Talentos, com apoio da Lei de Incentivo à Cultura e patrocínio da CTG Brasil e do Banco VR.

Para mais informações, acesse o perfil oficial no Instagram: @origensexperience. Não perca a oportunidade de vivenciar esta celebração única da cultura chinesa em um dos cenários mais encantadores do Brasil.