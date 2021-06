Esperança, da África para o Itaú, é eleito O Melhor Comercial do Brasil 2020, do SBT

Há 10 anos a emissora premia o melhor comercial nacional

Nesta terça-feira (8), o SBT realizou a 10ª edição do prêmio O Melhor Comercial do Brasil. Pelo segundo ano consecutivo, a emissora optou por realizar todas as etapas do evento em formato virtual, em decorrência da pandemia da Covid-19. Durante a premiação, foi apresentada a “shortlist” – resultante da primeira etapa de votação – com os dez filmes que mais se destacaram nas telas do SBT durante o ano passado, e, numa última etapa, realizada ao vivo e com transmissão por meio de uma live, o júri de mercado elegeu o filme “Esperança” , criado pela Africa para o Itaú, O Melhor Comercial do Brasil de 2020.

Todo o evento foi conduzido por Dony De Nuccio, apresentador do Te Devo Essa! – Brasil, atração coproduzida entre SBT e Discovery Home & Health, que estrou no último sábado (5), e contou com a participação virtual dos principais executivos da emissora, além do seleto júri – composto por 20 profissionais de peso do mercado publicitário – responsável por eleger o grande vencedor dessa 10ª edição.

Dony de Nuccio, apresentador do SBT, e Fred Müller, diretor de Negócios e Marketing do SBT. Foto: Beatriz Nadler/SBT

São eles: Ana Paula Duarte (Unilever); Ana Paula Rodrigues (Magalu); Ane Lopes (Claro); Andrea Siqueira (BETC HAVAS); Daniela Ribeiro (Artplan); Eduardo Tracanella (Itaú); Emerson Braga (Propeg); Gustavo Victorino (Publicis); Hugo Rodrigues (WMcCann); Iuri Maia (Mercado Livre); Igor Puga (Santander); Ilca Sierra (Via Varejo); Jeferson Rocha (VMLY&R); João Branco (McDonald’s); Laura Esteves (DPZ&T); Livia Kinoshita (Renault); Lucas Oliveira (Ambev – Guaraná Antarctica); Pedro Corbett (AlmapBBDO); Sergio Mugnaini (SunsetDDB) e Sleyman Khodor (Lew’Lara\TBWA).

“Em 2021 completamos um marco: uma década de O Melhor Comercial do Brasil! Ao longo desses anos nos reinventamos e buscamos, cada vez mais, incentivar e valorizar os grandes filmes veiculados em nosso break comercial. Acreditamos que as boas ideias são a essência do nosso negócio, o que nos diferencia de verdade e gera valor”, ressalta Fred Müller, diretor de Negócios e Marketing do SBT.

Nessa premiação nacional, os dez filmes finalistas foram criações de sete agências, com a liderança da Africa, que obteve três indicações, seguida da AlmapBBDO, com duas. Confira a lista completa abaixo.

Os vencedores (agência e anunciante) recebem uma viagem em grande estilo para o Festival de Criatividade de Cannes, na França, assim que o cenário permita a realização do evento presencial. Com isso, o prêmio será entregue na mesma edição do Cannes Lions para os vencedores das edições de 2019 e 2020

Confira o Melhor Comercial do Brasil

Finalistas O Melhor Comercial do Brasil 2020:

“Esperança” / Africa / Itaú – Vencedor

“Essa é a minha cor” / Wunderman Thompson / Avon

“Fome de Méqui Natal” / DPZ&T / McDonald´s

“Máscaras” / AlmapBBDO / Bradesco Seguros

“Movimenta em Casa” / Energy BBDO / Rexona (Unilever)

“Peludo 4 de 5” / GUT / Mercado Livre

“Reentrada 1 de 5” / AlmapBBDO / Johnnie Walker (Diageo)

“Turn Off” / Africa / Vivo

“Vagalume Fumaça 03 de 05” / Publicis / Bradesco

“Vovóglers 2 02 de 05” / Africa / Itaú