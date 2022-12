Especialistas explicam como conectar-se com adolescentes e ajuda-los para uma vida de sucesso

Em nova obra, o autor Gary Chapman e o conselheiro familiar Clarence Shuler ensinam adolescentes a realizar escolhas sadias por meio de exemplos reais

Os pais e responsáveis devem estar atentos para uma educação emocional positiva para que os filhos possam se tornar adultos maduros, íntegros e bem-sucedidos. Porém, muitos responsáveis se sentem frustrados quando perdem a proximidade com os filhos com o passar dos anos, principalmente durante a adolescência.

Diante deste cenário, Gary Chapman, conselheiro familiar e escritor best-seller de “As 5 linguagens do amor”, em parceria com Clarence Shuler, especialista em desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, escreveram o livro “Escolha a grandeza: 11 decisões que exigem coragem e força”, lançamento da Editora Mundo Cristão.

Em “Escolha a grandeza”, Gary Chapman partilha sua experiência como conselheiro de jovens e convida o leitor a acompanhar um curioso “bate-papo” com aquele que foi um de seus casos mais paradigmáticos: Clarence Shuler, rapaz cuja vida sintetizava uma adolescência tumultuada. Clarence teve a vida transformada por meio da amizade com Chapman e, hoje, é também conselheiro, autor e palestrante reconhecido — alguém com uma história para contar e inspirar.

A partir de onze temas-chave ou “decisões sábias”, “Escolha a grandeza” trabalha assuntos imprescindíveis — e curiosos — para os garotos que estão na pré-adolescência e adolescência: obediência aos pais, estudos, tecnologia, namoro, sexo, vício, amizades, espiritualidade, serviço, entre outros tópicos, tudo com uma linguagem adaptada ao estágio de desenvolvimento que os meninos entre 11 e 16 anos estão vivenciando.

Para pais e mães, “Escolha a grandeza” é um aliado: uma instigante literatura para presentear ao filho pré-adolescente e adolescente; uma fonte de insights para estabelecer conversações produtivas e empáticas. Para os jovens, um livro cativante, com princípios sólidos que os motivarão a desenvolver todo seu potencial.

Entre os apontamentos feitos pelos especialistas estão: os pais assumirem a postura de adultos confiáveis. Segundo os autores, é necessário contar com a sabedoria do pai e da mãe, para não correr o risco de tomar decisões apenas com base nos próprios sentimentos e, não em fatos. Pois, muitos tomam decisões destrutivas, encorajados por homens maus que os escravizam ao prazer deles. Outro fator a ser considerado é o uso da tecnologia. Para Chapman, por meio da tecnologia os jovens terão acesso ao mundo — tanto o que há de bom quanto o que há de ruim. Logo, para não gastar todo o tempo com diversão como ver filmes, ouvir música ou vídeo games, o autor indica usar o tempo para aprender lições do passado e sonhar sobre como pode fazer do mundo um lugar melhor.

O livro “Escolha a grandeza – 11 decisões que exigem coragem e força” conta com 128 páginas e pode ser adquirido através de plataforma de vendas na internet.