Especialistas discutem melhorias para o ensino no Brasil durante a 2ª edição do “Diálogos sobre a Educação”

A 2ª edição do “Diálogos sobre a Educação”, realizada de 14 a 16 de dezembro, vai reunir em Brasília, autoridades e especialistas para debater os desafios e propor melhorias para a educação brasileira.

Realizado pela Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil (OEI), o encontro será pautado pelas diversas temáticas sobre o contexto educacional em todo o país e terá participação de atores relevantes como José Henrique Paim, ex-ministro da Educação e atual coordenador da equipe de transição na área da educação; Benjamin Zymler, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU); Francisco Gaetani, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental; Nuno Crato, ex-ministro da Educação de Portugal; Ricardo Henriques, superintendente executivo do Instituto Unibanco; Gilvan de Oliveira, coordenador da Cátedra UNESCO em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo; Fernanda Castro Marques, do Movimento Colabora Educação; além de outros especialistas na área.

Benjamin Zymler, ministro do Tribunal de Contas da União



“Reunimos grandes nomes para discutir o ensino no Brasil. Anunciaremos os resultados de nossa pesquisa sobre a educação na primeira infância e das ações desenvolvidas para promover as línguas portuguesa e espanhola nas escolas públicas, apresentando insumos para expandir o número de falantes de ambas as línguas na região ibero-americana, que hoje registra mais 800 milhões de pessoas no mundo. Vamos fazer um grande debate com mais de 20 especialistas sobre um tema urgente e fundamental para o país: a governança na Educação, com a participação de agentes públicos de diversas áreas, inclusive de instituições de controle, como o TCU e a CGU”, detalha Raphael Callou, diretor da OEI no Brasil.

Francisco Gaetani, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental



O primeiro dia do encontro é dedicado aos debates sobre a educação na Primeira Infância, além da divulgação dos resultados da pesquisa inédita do projeto “Primeiros Anos”, desenvolvida pela OEI no Brasil, que retrata a qualidade da oferta da educação infantil no país.

Nuno Crato, ex-ministro da Educação de Portugal



Os dados, coletados a partir de entrevistas com mais de 5 mil pessoas, entre profissionais da área, pais e gestores escolares, serão base para propor a formulação de novas políticas públicas voltadas para crianças com idades de zero a 6 anos, faixa etária crucial para o pleno desenvolvimento humano.

Ricardo Henriques, superintendente executivo do Instituto Unibanco



“Entender como ocorre a oferta na educação infantil da rede pública brasileira é o primeiro passo para aprimorar políticas públicas para essa fase. Os cuidados adequados e as informações recebidas desde o nascimento permitem uma infância sadia, e consequentemente o desenvolvimento de senso crítico, apropriação de direitos e deveres, além de possibilitar melhores oportunidades de emprego, saúde, realização pessoal e habilidades sociais e emocionais importantes ao longo da vida. Um cidadão responsável, realizado e saudável impacta positivamente um país”, explica Callou.

José Henrique Paim, ex-ministro da Educação



No segundo dia, os idiomas português e espanhol serão abordados no contexto do bilinguismo e da interculturalidade, como forma de fortalecer a produção cultural, acadêmica e econômica das nações ibero-americanas, proposta do projeto Escolas Interculturais Bilíngues: Cruzando Fronteiras, desenvolvido pelo organismo internacional em parceria com Ministério da Educação.

Raphael Callou, diretor da OEI no Brasil



Também haverá lançamento do livro com relatos de boas práticas nas escolas públicas brasileiras, em especial aquelas que fazem fronteira com o Brasil. A programação inclui ainda a repercussão dos resultados e desdobramentos de dois encontros importantes realizados pelas nações ibero-americanas: a Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola (Cilpe), realizada em 2019, em Portugal, e em 2022, no Brasil.

O terceiro e último dia do evento discutirá a importância da Governança na Educação. Na ocasião será lançada uma coletânea de livros, com mais de 40 artigos sobre o tema, reunindo os principais juristas e gestores de educação do país para analisar como a governança e os projetos organizacionais são fundamentais para que as experiências educativas assegurem de fato o desenvolvimento dos jovens e crianças.

Abertura do evento, com Raphael Callou, diretor da OEI no Brasil



“Governança e a Educação Básica”, “Governança e o Regime de Colaboração”, e “A Relação da Governança com o Controle”, são os três volumes de livros que serão lançados no evento, em cerimônia seguida de noite de autógrafos.

Semana da Educação OEI

Data: 14 a 16/12

Horário: 9 horas

Local: Complexo Brasil XXI, Sala Santa Cruz, Brasília (DF)

O “Diálogos sobre a Educação” terá formato híbrido com transmissão ao vivo pelo YouTube — ( clique aqui https://www.youtube.com/oeibrasil ) e participação presencial gratuita, por meio de inscrição no site https://bit.ly/3iWMDCR .