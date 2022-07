Especialista fala sobre janela de plantio e cuidados com as sementes na época mais fria do ano

Amanda Inoue, coordenadora da ISLA Sementes, também explica quais são os alimentos ideais para plantar no inverno

Com a chegada do inverno em todo o país, as sementes de hortaliças que possuem a sua janela de plantio nesse período precisam de cuidados especiais. E para quem deseja saber quais alimentos são indicados para essa época do ano, a ISLA Sementes, empresa brasileira com um diversificado portfólio de sementes de hortaliças, flores, ervas, temperos e microverdes do Brasil, apresenta algumas opções de cultivo.



Segundo Amanda Inoue, coordenadora de pesquisa e desenvolvimento da ISLA Sementes, a definição dos melhores meses para plantar cada hortaliça é feita de acordo com o estudo do comportamento de cada espécie.

Com a chegada do inverno, as sementes de hortaliças que possuem a sua janela de plantio nesse período precisam de cuidados especiais

“Através do entendimento dos fatores climáticos para o bom desenvolvimento da espécie e ocorrência destes fatores em determinados meses do ano e regiões, sabe-se qual seria este período”, explica Inoue.

A especialista afirma que com a chegada do inverno, é normal que os dias fiquem mais curtos e as temperaturas mais amenas, enquanto em várias regiões do Brasil as temperaturas caem muito, a ponto de ocorrerem geadas.



“É importante entender em qual região se encontra para a escolha das culturas que irá plantar, para que sejam mais adaptadas para essa época”, ressalta a coordenadora.



As recomendações da profissional de plantios para o mês de julho, de modo geral, são das culturas de: Acelgas, Agrião, Alfaces, Almeirão, Beterraba, Cebola, Cenoura, Brássicas de inverno (Brócolis, Couve Chinesa, Couve-Flor, Couve Manteiga), Ervilha, Mostarda, Nabo, Rabanete, Repolho, Rúcula, Salsa, Cebolinha, entre outras

Segundo Amanda Inoue, coordenadora da ISLA Sementes, a definição dos melhores meses para plantar cada hortaliça é feita de acordo com o estudo do comportamento das espécies

A especialista também explica que cada planta possui suas peculiaridades, como a temperatura correta, tempo de exposição à luz e a umidade para realizar cada processo de seu desenvolvimento, seguindo seu local de origem e adaptações realizadas ao longo dos processos de melhoramento e sucessivos cultivos.

Inoue ressalta que escolher as cultivares adaptadas ao clima frio é essencial para que tenham um melhor desenvolvimento.

Estar atento aos manejos necessários, como controle de umidade no solo através da rega adequada, já que normalmente neste período do ano em muitas regiões a tendência é que o solo mantenha mais a umidade, necessitando menos regas. O excesso de umidade nas plantas pode promover um ambiente mais favorável a doenças.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cada planta possui suas peculiaridades, como temperatura correta, tempo de exposição à luz e umidade



Outro ponto importante é a escolha do local. O ideal é um ambiente onde as plantas receberão luminosidade por mais tempo ao longo do dia, para evitar que o seu crescimento seja afetado devido ao sombreamento excessivo.