Especialista em moda e celebridades confirmam: crochê é a nova tendência do verão

As peças em crochê estão entre uma das mais escolhidas pelas celebridades para curtir a estação

Se há pouco tempo as pessoas viam o crochê como algo antigo e de avó, as impressões mudaram completamente em 2022. As celebridades não param de usar peças de crochê, seja roupas, acessórios ou até biquínis. A personal stylist e consultora de imagem, Camile Stefano, confirmou a tendência e diz que ainda dá tempo de garantir peças com essa textura para o guarda-roupa.



Camile atua desde 2014 como Consultora de Imagem e Estilo Pessoal e Corporativo, auxiliando as pessoas a encontrarem o seu estilo e se sentirem felizes com a própria imagem



Há alguns meses já está sendo percebido nas passarelas o retorno de tendências antigas, dando uma cara “vintage” para os looks atuais. Quem voltou dos anos 70 foi o crochê, que traz uma vibe “cool”, divertida e com a cara do verão para qualquer produção. Vale apostar em peças de biquínis, chapéus, bolsas, vestidos e até croppeds com o crochê.

“Essas peças podem ser facilmente incorporadas ao dia a dia e são perfeitas para completar qualquer visual”, explica Camile. Para quem não ousa muito na moda, ela indica que a pessoa comece investindo em peças de crochês nos acessórios, como em chapéus e bolsas para compor os looks.





Para ajudar, a personal stylist separou algumas inspirações de celebridades usando o crochê



A dica de Camile para quem adora ousar e está pronto para arrasar com o novo hit é usar os vestidos de crochê à beira mar. Já dentro da cidade, as fashionistas podem combinar as roupas de crochê com um par de tênis branco, que também é tendência. “Existem diferentes maneiras de estilizar peças de crochê. Às vezes um detalhe já faz a diferença no look”, conclui a especialista.