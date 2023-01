Especialista em educação financeira dá dicas sobre como investir em 2023

Matheus Nogueira explica como se planejar e investir neste novo período

Se você quer começar a investir, precisa de conhecimento. Mas não se assuste. Talvez você já procurou sobre o assunto e acabou se deparando com inúmeros termos que nunca viu e isso te deixou ainda mais confuso ou até te fez querer desistir. Isso é normal, afinal são muitos termos e conceitos com os quais você não está acostumado. Para ajudar investidores iniciantes, o educador financeiro Matheus Nogueira apresenta três passos concretos para qualquer leigo começar a investir.

Nogueira também dá dicas sobre como aprender mais sobre educação financeira na internet



A corretora é o primeiro passo porque ela é uma intermediária entre o investidor e o ativo. “Para ter acesso aos investimentos disponíveis no mercado, você precisa abrir uma conta na corretora”, afirma Nogueira, “somente por meio dela é que você pode começar a comprar e vender ativos”, continua ele. O educador aponta ainda três critérios para escolher uma corretora: ser registrada pela Comissão de Valores Imobiliários (CVM), ter taxa zero para compra e venda de ativos e ser de fácil uso.

Ele indica que enriquecer leva tempo, por isso pensar a longo prazo é importante



“Depois de abrir uma corretora, construir uma reserva de emergência é a primeira coisa a se fazer”, explica Nogueira, pois “com os juros compostos trabalhando a seu favor, o investidor fica protegido das dívidas”, conclui. A reserva também tem a função de proteger os investimentos de longo prazo, pois “caso as ações passem por um período de baixa, você evita de vendê-las”, esclarece o educador. Por fim, ela também oferece tranquilidade financeira. De acordo com Nogueira, com a segurança da reserva, o investidor iniciante pode se arriscar em renda variável.

Nogueira afirma que o primeiro passo é entender mais do segmento



Enriquecer leva tempo. Atalhos para isso, muito provavelmente, vão te fazer perder dinheiro. Quando compra uma ação, o investidor torna-se sócio de uma empresa, é como se ele fosse dono de uma parte dela, “então, se ele escolher empresas que apresentam um lucro consistente e crescente nos últimos anos, a chance de o investimento dar errado é mínima”, comenta. Por fim, Nogueira indica outras boas opções de ativos de renda variável que são os Fundos Imobiliários (FIIs) e seus equivalentes no exterior, Stocks e REITs. Mas sempre tendo em mente que “aumentar o patrimônio é um processo que leva tempo e necessita de constância”, finaliza ele.