Especialista destaca os 5 procedimentos estéticos em alta para o segundo semestre de 2022

Opções menos invasivas, que estimulam o colágeno, devolvem a firmeza e o volume da pele, estão entre as mais procuradas no momento. Entenda como funciona cada tratamento e saiba qual é o mais adequado para as suas necessidades

Quando se fala sobre procedimentos estéticos que promovem o rejuvenescimento da pele, o mercado oferece cada vez mais opções menos invasivas, que passam longe do bisturi. Contudo, elas não deixam de entregar resultados rápidos, seguros e que garantem a volta às atividades em pouco tempo. Especialista no assunto e uma das profissionais que são referências em harmonização facial no país, a biomédica esteta Ariadne Lima listou alguns dos tratamentos que têm feito mais sucesso entre o público.

O segredo de muitos deles está no colágeno, com técnicas que potencializam a produção da substância quando o corpo vai deixando, aos poucos, de obtê-la naturalmente. A perda é estimada em 1% ao ano a partir dos 30 anos de idade.

o Botox tem outras finalidades que vão além da estética, e pode ser usado até mesmo para tratar o suor em excesso, reduzir o chamado “sorriso gengival”, entre outros benefícios. Crédito: Freepik

Bioestimulador de colágeno

Tratamento que beneficia da face ao corpo, o bioestimulador de colágeno traz firmeza à pele, reduzindo a flacidez e as linhas de expressão mais profundas. Dessa forma, proporciona um efeito rejuvenescedor que fica ainda mais evidente com o avanço das sessões. Naturalmente presente na pele, no cabelo, nas articulações, nos ossos e nas unhas, o colágeno é produzido de forma reduzida a partir dos 30 anos. Essa diminuição traz consigo a redução na elasticidade e na hidratação naturais da pele.

O procedimento com bioestimulador ocorre por meio da aplicação de microesferas de hidroxiapatita ou ácido poli-L-lático, que provocam um efeito inflamatório na derme ativando neocolagênese, ou seja, induzindo a produção de fibras colágenas. Outro benefício da bioestimulação de colágeno é a melhora das cicatrizes.

“Vale destacar que se tratam de materiais biocompatíveis, biodegradáveis, não oferecem risco ao paciente desde que siga todas as orientações de pós tratamento indicados pela profissional”, recomenda a especialista no assunto.

Fios de PDO

Sucesso entre os procedimentos estéticos menos invasivos, os fios de polidioxanona, ou fios de PDO, fazem a bioestimulação de colágeno, além de promover reestruturação e elevação do tecido, atuando na sustentação da face a partir reconexão dos chamados septos de ligação tecidual. Isso é o que gera uma espécie de efeito lifting.

Além da tração mecânica que gera a sustentação, os fios de PDO propiciam o rejuvenescimento a partir do seu processo de hidrólise (absorção do fio), já que a polidioxanona é um material biocompatível e biocompatível.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Atualmente, existe uma vasta apresentação de diferentes fios de PDO no mercado, como o filler, que promove volume e bioestímulo de colágeno, os fios lisos que realizam apenas a bioestimulação, o fio Matrix, que tem efeito preenchedor e é utilizado em regiões com aprofundamento como o famoso “bigode chinês’, além dos fios espiculados, que promovem o reposicionamento lifting facial”, diferencia Ariadne. O potencial de bioestímulo dos fios, complementa a profissional, pode durar por até 18 meses.

Ariadne Lima – Crédito: Divulgação

Ultrassom microfocado

O ultrassom microfocado trata tanto a flacidez da pele quanto a muscular na região, promovendo a produção de colágeno e fibras de sustentação, além de tratar a gordura localizada e ajudar a ancorar a musculatura da região. É por meio das ondas de calor milimetricamente ajustadas que o organismo ativa a cicatrização dos tecidos e estimula a formação do colágeno.

Botox

A toxina botulínica, popularmente conhecida como Botox (nome de uma das marcas fabricantes da substância), suaviza as linhas de expressão ao relaxar a musculatura da região na qual é aplicada. Ao deixarem de se contrair, regiões como a da testa param de apresentar as temidas linhas de expressão que surgem ao arquear as sobrancelhas à medida que a idade avança, por exemplo. Por isso, a toxina pode ser utilizada como um tratamento de prevenção, e o resultado final acontece 15 dias após a aplicação.

Especialista no assunto e uma das profissionais que são referências em harmonização facial no país, a biomédica esteta Ariadne Lima listou alguns dos tratamentos que têm feito mais sucesso entre o público Crédito: Freepik

Este tratamento, contudo, exige uma certa periodicidade, pois a durabilidade é de até 6 meses. Além disso, o Botox tem outras finalidades que vão além da estética, e pode ser usado até mesmo para tratar o suor em excesso, reduzir o chamado “sorriso gengival”, entre outros benefícios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Preenchimento facial

Uma verdadeira sensação entre as celebridades, o preenchimento facial ajuda a desenhar o contorno do rosto, trazendo mais volume nas áreas desejadas, como o malar (efeito blush), além de corrigir detalhes como assimetrias faciais que podem ser incômodos para o paciente, rugas e regiões mais fundas, “bigode chinês” e as olheiras.