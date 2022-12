Especialista dá detalhes sobre a erisipela; a doença do presidente Bolsonaro

Enfermidade atingiu a derme do Chefe do Executivo; recentemente o vereador, Carlos Bolsonaro, compartilhou as lesões na perna do pai



Recentemente, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro compartilhou os ferimentos causados pela erisipela nas pernas do presidente, Jair Bolsonaro. De acordo com o dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, Juliano Peluso, essa é uma doença que atinge a derme e os vasos linfáticos.

Doutor Juliano Peluso é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (Foto: Arquivo Pessoal)



Conforme o especialista, a erisipela é uma doença inflamatória que pode causar inchaço na região atingida. A incidência está ligada, principalmente, a membros inferiores como pés, pernas e coxas. Normalmente, o quadro do paciente está atrelado à debilitação venosa ou linfática. O público mais suscetível é a terceira idade, uma vez que a circulação já está um pouco debilitada. Ainda que pessoas de qualquer idade possam ter esse tipo de infecção.

De acordo com o filho do presidente, o tratamento está ocorrendo “muito bem” (Foto: Marcelo Casall Jr/Agência Brasil)



“Habitualmente está relacionada a um fator chamado porta de entrada. Que pode ser uma úlcera venosa crônica, um pé de atleta ou uma micose entre os dedos do pé. Uma picada de inseto, ferimentos traumáticos na pele, manipulação inadequada das unhas. Então, por meio dessa porta de entrada, algumas bactérias vão penetrar na pele, atingindo as camadas cutâneas inferiores se espalhando com bastante velocidade. A principal bactéria envolvida, ela tem o nome de estreptococo. É a principal, porém outras podem também causar a doença”, ressalta.

O vereador Carlos Bolsonaro compartilhou a foto da situação da perna do presidente com seus seguidores no Telegram (Foto: Reprodução)



Peluso aponta que o tratamento deve ser iniciado o mais breve possível tendo como base o uso de antibióticos, repouso e a elevação do membro afetado. Ele destaca ainda que são raros os casos em que se faz necessário uma abordagem cirúrgica para promover ou drenar a quantidade de pus ou alguma área necrótica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Erisipela causa lesões na derme (Foto: Reprodução)



Entre os principais meios de prevenção à enfermidade está a higienização, evitando portas de entrada como traumas, picadas de insetos e micoses. Além de hábitos que reduzam a insuficiência linfática e venosa, como o atendimento de um médico vascular para tratar varizes e os inchaços nas pernas. Já para os pacientes diabéticos, é necessário controlar a taxa de glicose.