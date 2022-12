Especial 10 Anos, Copa do Mundo e fim de ano embalam programas especiais no Music Box Brazil em dezembro

Canal traz shows inéditos e resgata os principais programas exibidos no ano, além de estrear especial sobre a cena musical brasileira nos anos de título da seleção

Para encerrar 2022 em grande estilo, o Music Box Brazil preparou uma programação especial para dezembro, onde resgata as principais séries e documentários exibidos pelo canal ao longo do ano, além shows inéditos e um especial que conta a história da música brasileira nos anos onde a nossa seleção foi campeã mundial.

No especial Copa do Music, o palco da música brasileira resgata as canções que fizeram sucesso no país em 1958, 1962, 1970, 1994 e TD 2002, anos de título mundial da Seleção Canarinha. Em uma verdadeira viagem pela história nacional, vamos descobrir os ritmos que embalaram não apenas a torcida brasileira, mas também os principais acontecimentos dos últimos 60 anos em nosso país. A estreia ocorre no dia 12 de dezembro.

A música contemporânea também ganha espaço, com a estreia de dois shows inéditos na televisão brasileira. Em “Claus & Vanessa – Baile da Dupla”, o duo gaúcho apresenta releituras de grandes sucessos do samba e do pagode, além de interpretações inéditas de hits de sua carreira e com participações de Xande de Pilares e Dudu Nobre. O canal traz ainda um inédito show do cantor e compositor mineiro Landau, o “Especial Rock Estrada”. Gravado em Alfenas, cidade natal do músico, o show traz clássicos da música brasileira sobre a vida na estrada, como “Jesus numa moto”, de Sá, Rodrix e Guarabira, sempre em versões rockeiras. As atrações vão ao ar, respectivamente, nos dias 10 de dezembro, às 9:40 e 17/12, às 23:15.

O palco da música brasileira traz ainda um especial que celebra uma década de atividade do canal, completada em 2022. No “Especial Music 10 Anos RJ”, o Music brinda o público com quatro apresentações eletrizantes em dos mais respeitados estúdios cariocas, o Estúdio Vila Musical Floresta. Você irá curtir performances de Jorge Aílton, Lary, Fulanos e Ciclanos e Choice. A estreia ocorre no dia 17 de dezembro, às 21:30.

Por fim, o Music Box Brazil preparou uma programação especial para deixar o seu fim de ano mais afinado. A partir do dia 19 de dezembro, você poderá rever episódios das principais séries exibidas pelo canal neste ano, como “Sons do Choro”, “Do Som À Arte”, “Hip Hop Brazil” e muitos outros.

Disponível nas principais operadoras de TV por assinatura, o canal pode ser acessado também – em formato linear – através da plataforma de streaming Box Brazil Play, dedicada exclusivamente ao conteúdo nacional.

Programação

Especial Copa do Music

Estreia: 12 de dezembro

Número de Episódios: 5

Último episódio: 16 de dezembro

Duração: 5 minutos por episódio

Classificação indicativa: Livre

Claus & Vanessa – Baile da Dupla

Estreia: 10 de dezembro, às 09:40

Número de Episódios: 1

Duração: 40 minutos

Classificação indicativa: Livre

Landau – Especial Rock Estrada

Estreia: 17 de dezembro, às 23:15

Número de Episódios: 1

Reprise: Domingo, às 12:30

Duração: 40 minutos

Classificação indicativa: Livre

Especial Music 10 Anos RJ

Estreia: 17 de dezembro, às 21:30

Número de Episódios: 1

Reprise: Domingo, às 08:55

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: Livre

Programação especial de fim de ano Music

Estreia: 19 de dezembro, a partir de 18:30

Número de Episódios: Temporadas completas das séries “Sons do Choro” (18:30), “Do som à arte” (19:00), “Um take um som” (19:30), “Hip Hop Brazil” (21:00), “Casa Francisco” (21:30), “Papo com cachaça” (22:00), “O Silêncio que canta por liberdade” (22:30) e “Diária de Hotelo” (23:00)

Último episódio: 30 de dezembro, às 21:30

Duração: 30 minutos por episódio

Classificação indicativa: De Livre a 14 anos