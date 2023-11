Espaçolaser Recebe Honraria Internacional: Certificação ABF 2023 Consagra Expansão Global

A maior empresa de depilação a laser do Brasil celebra reconhecimento internacional pela expansão em 4 países

A Espaçolaser, líder no segmento de depilação a laser no Brasil, celebrou uma conquista notável ao receber o Certificado de Franquia Internacional ABF 2023. A premiação, realizada pela Franchising Brasil em parceria com a ApexBrasil, ocorreu em uma cerimônia marcante na sede da ESPM Tech, em São Paulo, no último dia 21 de novembro.

A distinção foi conferida à Espaçolaser na categoria Master, destinada a empresas que expandiram sua presença para entre 31 e 61 unidades no exterior ou em 5 a 7 países. Vanessa Mattos de Gois, Diretora de Operações Internacional da Espaçolaser, destacou o desafio enfrentado desde 2017, quando a internacionalização tornou-se uma meta. “A ABF nos apoiou compartilhando conhecimento e experiências no mercado internacional. Inauguramos nossa primeira loja na Argentina em 2018, e depois vieram Colômbia, Chile e Paraguai. O Certificado de Franquia Internacional da ABF em conjunto com a ApexBrasil chancela como o nosso modelo de negócio é replicável para outros países”, afirmou.

A premiação, em sua 5ª edição, reconhece as empresas mais avançadas no processo de internacionalização, incentivando o modelo de negócios de franquia nos principais mercados globais. A Espaçolaser, ao ser reconhecida na categoria Master, reafirma não apenas sua excelência no mercado nacional, mas também sua capacidade de expansão consistente e bem-sucedida em âmbito internacional.

Com um total de 56 empresas premiadas em quatro categorias distintas (Pleno, Sênior, Master e Mega), o Certificado Franquia Internacional ABF 2023 solidifica a posição da Espaçolaser como uma marca de destaque no cenário global das franquias. A empresa continua a trilhar caminhos de sucesso, proporcionando não apenas inovação em depilação a laser, mas também demonstrando competência na gestão de negócios em escala internacional.