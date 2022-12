Espaçolaser conquista Prêmio Reclame Aqui 2022

Empresa venceu pelo segundo ano consecutivo na categoria Beleza, Estética e Cosméticos



A Espaçolaser, líder brasileira em depilação a laser, conquistou o Prêmio Reclame Aqui 2022 na categoria Beleza, Estética e Cosméticos.

Anunciada na segunda-feira, 12 de dezembro, e em sua 12ª edição, a premiação reconhece a empresa que melhor atende o cliente ao longo do ano, com a marca concorrendo com outras três empresas do setor.

Empresa conquista prêmio pelo segundo ano consecutivo



O cliente faz sua escolha diretamente votando no site Reclame AQUI. Neste ano, 1.145 empresas foram indicadas para as 21 seções que compõem o prêmio.

“Receber o Prêmio Reclame Aqui 2022 é uma conquista muito importante para nós, pois é o resultado do trabalho intenso da equipe, envolvendo os times de toda a rede, para elevar a prestação de serviços da companhia, assim como tornar a depilação a laser em nossas unidades uma experiência cada vez mais segura, confortável e eficiente. A eleição por votação direta dos consumidores é, para nós, um sinal de que estamos no caminho certo”, comemorou Paulo Camargo, CEO da Espaçolaser.

Paulo Camargo, CEO da Espaçolaser



O Prêmio Reclame Aqui leva em consideração os votos dos clientes e a reputação da empresa para classificar as reclamações do site. Em 2022, a exigência para que as empresas participassem era ter reputação de Bom, Excelente ou RA, classificação que precisa ser mantida durante todo o último ano.

A Espaçolaser possui o selo RA1000, a maior nota de reputação que o Reclame Aqui concede, em reconhecimento à excelência no atendimento ao cliente. Este ano, foram contabilizados 17.518.464 votos em 165 categorias competitivas.