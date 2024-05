Espaço Terreiro de Alexandre Salles transforma CASACOR São Paulo em celebração afro-brasileira

O espaço-instalação artística “Terreiro”, criado pelo arquiteto Alexandre Salles (Estúdio Tarimba), tem sido um dos grandes destaques na CASACOR São Paulo 2024. Com 141 m², o espaço celebra a ancestralidade afro-brasileira, usando a cor terracota e as cerâmicas naturais da Lepri para criar uma atmosfera que evoca a terra batida dos quintais e terreiros tradicionais.

Salles, mestre em Semiótica Urbana pela FAU-USP, propõe uma reinterpretação contemporânea desses espaços de convívio social, enfatizando sua importância histórica, cultural, religiosa e de preservação de memórias afro-brasileiras. “Usar lajotas e revestimentos que criem essa ligação com a terra e com o barro faz todo sentido”, explica o arquiteto.

Os pisos cerâmicos da Lepri, presentes no ambiente, foram escolhidos para referenciar os materiais e tonalidades usados nos quintais e terreiros. “A grande celebração do projeto é a terra, a terra batida, o pisar forte no chão. Por isso, o fato de ter uma materialidade que provém literalmente da terra e do barro nesta grande parceria com a Lepri”, destaca Salles.

A Lepri conduziu a criação de pisos cerâmicos em três tonalidades para destacar os tons das peles negras pelo ambiente. “Tudo isso faz com que a energia do espaço fique ainda mais forte”, comemora Salles. Os pisos utilizados incluem Olaria Anticatto Contemporâneo Champagne (7×7), Olaria Anticatto Granulatto Terracota (5x10cm), Invecchiatto Paglia (23x23cm) e Invecchiatto Cioccolato (11,5×11,5cm).

O espaço central do Terreiro é um grande círculo com um banco revestido com o Olaria Anticatto Granulatto (5x10cm), revestimento de cor terracota suave, ideal para arquitetura curva. Este terreiro será usado para todas as rodas de conversa da CASACOR. Além disso, o arquiteto desenvolveu uma parede com código de inteligência artificial em homenagem às matriarcas, as mães.

O ambiente é preenchido com elementos verticais que evocam materialidades e memórias, plantas e sincretismo em convergência, resultando em um espaço dinâmico de encontros e aprendizados. Os visitantes são convidados a explorar e refletir sobre a riqueza e a contribuição da herança cultural negra para o Brasil. A representatividade afro-brasileira é enfatizada de maneiras física, sensorial e abstrata, até o campo digital.

“Não tem como referenciar esse terreiro, esse quintal, sem a presença dessas mulheres: as nossas avós, nossas mães e as nossas bisavós. Por isso, terminamos o trajeto com a própria inteligência artificial, sendo um convite para o futuro, mas sem esquecer o passado”, conclui Salles.

Sobre Alexandre Salles (@estudiotarimba / @ale_salles):

Arquiteto e mestre em Semiótica Urbana, formado pela FAU-USP, Salles coordena os cursos de graduação e pós-graduação em Design de Interiores e Design de Mobiliário do Instituto Europeu di Design – IED São Paulo. Fundou, em 2011, o Estúdio Tarimba, um escritório multidisciplinar com foco no desenvolvimento de projetos corporativos, comerciais, residenciais, consultoria e pesquisa em design. Salles participa de bancas acadêmicas em universidades brasileiras e atua como membro do júri de prêmios relacionados ao design de interiores, produto e arquitetura.

SERVIÇO – CASACOR São Paulo 2024

Onde: Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, 2073

Quando: de 21 de maio a 28 de julho de 2024

Horário de funcionamento do evento:

Terça a Sábado das 12h às 22h

Domingos e Feriados das 11h às 21h