“Esfriou”: Luiz Henrique e Léo lançam parceria com Netto e Henrique

A dupla Luiz Henrique e Léo lança, nesta quinta-feira (6), a música “Esfriou”, parceria com Netto e Henrique. A faixa faz parte do audiovisual “Ao Vivo em Goiânia”, gravado em abril deste ano.

“’Esfriou’ é, sem dúvidas, a música que mais gosto nesse DVD. Arrepia, melodia e letra envolventes e inteligentes. A participação dos nossos amigos Netto e Henrique trouxe o tempero que apimentou ainda mais e, desde o dia da gravação, já conseguíamos sentir que as pessoas se apaixonam à primeira ouvida, estamos muito gratos por tudo!”, comenta Luiz Henrique.

“É uma música que tem o DNA de Luiz Henrique e Léo. Uma das minhas preferidas de toda a nossa carreira e acredito que muitas pessoas vão se identificar. A participação do Netto e Henrique ficou incrível! Cantaram demais, com muita identidade”, completa Léo.

“Esfriou” é uma composição de Philipe Pancadinha, Rodrigo Marco, Felipe KeF, Kaique KeF e marca uma sequência de lançamentos que a dupla planeja para os próximos dias. No dia 13 de outubro, eles liberam, também do projeto “Ao Vivo em Goiânia”, a nova versão da música “Anticorpos”, originalmente lançada ano passado em parceria com Guilherme e Benuto, e no dia 20, “A Mais Tocada”.

Em julho, a dupla lançou o primeiro single do projeto, a música “Aqui Não, Vagabundo”, parceria com Paulo Pires. No total são 10 faixas, sendo nove inéditas e uma regravação – a do hit “Anticorpos”. A direção-geral do projeto ficou por conta de Rafael Vanucci. A produção musical é de Dudu Oliveira e a direção de vídeo de Will Santos (Terra Produções). Além de Paulo Pires e Netto e Henrique, o projeto ainda tem a participação de Henrique e Diego.