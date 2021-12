Escola de Teatro Bolshoi no Brasil contara novos bailarinos

A Escola selecionou novos bailarinos para a companhia jovem e divulgou a lista nas redes sociais e na sede da instituição

Nesta última terça-feira, (14), a direção da Escola de Teatro Bolshoi no Brasil, anunciou a contratação de treze bailarinos formados na 14ª turma, no último fim de semana, para atuar com a Cia. Jovem Bolshoi Brasil no ano de 2022 e se juntar aos bailarinos que compõem a companhia atualmente.

A Escola divulgou a lista nas redes sociais e na sede da instituição e alguns bailarinos fizeram questão de conferir pessoalmente se foi selecionado. O mineiro, João Victor Monteiro, 19 anos, de Itambacuri (MG) foi um dos primeiros a chegar e ficou muito animado com a contratação.

“Estou muito feliz. A minha primeira experiência profissional, quero tirar bastante proveito dessa oportunidade que estou vivendo e levar para a minha carreira”. João se mudou muito jovem para Joinville, com 12 anos, deixando a família em Minas e persistindo em seus sonhos.

A bailarina Hellen Teixeira, 17 anos, uma das mais jovens da nova formação da companhia, saiu de Valença (BA), com 9 anos. Ela lembra com carinho tudo que viveu na Escola Bolshoi, os ensinamentos e todo o trabalho. “Graças a Deus tive um excelente retorno e vou aproveitar o máximo. Estou feliz por ter esse apoio da escola, por continuar aqui dentro. Vou tirar o maior proveito para continuar a minha carreira. Vou me dedicar muito mais, porque a minha vida é dançar”.

Os novos contratados serão efetivados no dia 24 de janeiro de 2022 e serão funcionários legais do Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. O contrato segue as leis trabalhistas vigentes e as normas do sindicato dos artistas de Santa Catarina.

Os bailarinos são: Bárbara Ribeiro – Volta Redonda/RJ; Hellen Teixeira – Valença/BA; Luana Gali – Maringá/PR; Luma Nunes – Rio de Janeiro/RJ; Marcela Knaus – Argentina; Yasmin Yukare – Presidente Venceslau/SP; Ednaldo Santos – João Pessoa/PB; Felipe Souza – Guaratinguetá/SP; João Victor Monteiro – Itambacuri/MG; Marcelo Costa – Manoel Emídio/PI; Luiz Eduardo Franke – Itapecerica da Serra/SP; Maurílio Muniz – Santo Antônio/RS; e Murilo Muniz – Santo Antônio/RS.