Escassez de profissionais de TI leva empresas a treinarem pessoas de outras áreas

Ritmo da transformação digital amplia desafio em encontrar profissionais qualificados

Uma pesquisa recente da Equinix (Nasdaq: EQIX), empresa mundial de infraestrutura digital, revelou que os líderes globais de TI têm sérias preocupações com a retenção e recrutamento de funcionários.

De acordo com a Pesquisa Global Tech Trends 2022, 62% dos tomadores de decisão de TI globais e 61% dos executivos brasileiros veem a escassez de pessoal com competências em tecnologia como uma das principais ameaças aos seus negócios. Para contornar o problema, as empresas estão procurando ampliar o grupo de talentos, trazendo candidatos mais diversos por meio de alternativas de recrutamento.

Os 2.900 entrevistados na pesquisa reconheceram que a velocidade com que o setor de tecnologia está se transformando dificulta a busca por pessoas com os conjuntos de competências certos para enfrentar desafios presentes e futuros.

As preocupações mais comuns no Brasil são candidatos com competências incompatíveis para a vaga (54%) e a expectativa quanto ao modelo de trabalho (49%). Os colaboradores de tecnologia mais procurados no país são técnicos de TI (42%), especialistas em IA/machine learning (29%) e em cloud computing (28%). Outros déficits de competências incluem análise de dados (22%) e análise de segurança (21%).

Os líderes de TI preveem que as lacunas nas competências de tecnologia permanecerão semelhantes no futuro, com IA/machine learning e funções relacionadas à segurança se tornando ainda mais proeminentes.

Keri Gilder, CEO da Colt Technology Services, explicou: “Encontrar as competências certas é um problema real na indústria de tecnologia, especialmente no lado do software. A realidade é que, com o surgimento dos serviços vendidos como software, todos os setores estão buscando as mesmas competências”.

Um dos desafios é a falta de conscientização entre os jovens talentos sobre as oportunidades disponíveis no setor de tecnologia. Para Keri, “os provedores de conectividade não aparecem em muitos casos de uso, mesmo aqueles em nível universitário, apesar de todo o trabalho que está sendo feito em áreas como submarina, satélite e fibra. Temos que pensar de forma colaborativa em torno do talento e trabalhar como setor para trazer mais da base de competências diversificadas à espera de uma oportunidade.”

Em resposta à escassez de competências, muitas empresas estão trabalhando para a requalificação de pessoas de outras áreas. De fato, 79% dos entrevistados no Brasil disseram que requalificam trabalhadores de setores semelhantes, enquanto 23% estão tentando reforçar a sua equipe com pessoas de setores não relacionados. Com demissões e licenças levando os trabalhadores a procurar oportunidades para aumentar as suas competências, empresas de tecnologia que oferecem treinamento e desenvolvimento podem estar mais bem posicionadas para atrair talentos.

Os trabalhadores requalificados em geral vêm das áreas de suporte à administração (38%), estão retornando ao trabalho após um período de ausência, como a criação dos filhos (37%), ou eram da manufatura (35%). Esses colaboradores tendem a ajudar as empresas a preencher as lacunas atuando como técnicos de TI (78%), em análise de dados (42%) e em funções de cloud computing (40%).