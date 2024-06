“Errei Feio”: Ed Motta pede desculpas à comunidade do Hip-Hop

O cantor Ed Motta utilizou suas redes sociais para pedir desculpas à comunidade do hip-hop, após ter feito comentários considerados ofensivos sobre o gênero musical. Em uma live no Instagram, no último dia 12 de junho, Ed Motta afirmou que quem ouvia hip-hop era “burro”, o que gerou uma onda de críticas e desaprovação tanto de fãs quanto de outros artistas.

Em seu pedido de desculpas, Ed Motta reconheceu o erro: “Queria pedir desculpas pelo meu comportamento grosseiro e desrespeitoso sobre o movimento hip-hop. Eu estava numa live, e meus lives são caóticos, eu falo mal de um monte de coisa. Mas não justifica. Foi ruim. Deixei meus amigos tristes, amigos que fazem parte do movimento, e um monte de gente chateada comigo. Então peço perdão a vocês, eu errei feio”, declarou o cantor.

Ed Motta reconheceu o erro

“Quem ouve é burro”

A polêmica começou durante uma de suas tradicionais lives, nas quais Ed Motta costuma discutir diversos temas de forma descontraída. Em certo momento, ele declarou: “Qualquer um que ouve hip-hop é burro, qualquer um, sem exceção”. A declaração causou indignação e foi amplamente criticada nas redes sociais.

A cantora e deputada Leci Brandão foi uma das figuras públicas a se manifestar contra as declarações de Ed Motta, afirmando que “quem critica o hip-hop é elitista”. O DJ Gabriel do Borel também expressou seu descontentamento: “Como DJ e produtor musical, uso muitos elementos do hip-hop e, com certeza, é muito triste ver brasileiros desqualificando o som do gueto”.

Reações e Reflexões

A retratação de Ed Motta foi vista por muitos como um passo importante para reparar o dano causado por suas palavras. A comunidade hip-hop, composta por diversos artistas e fãs, recebeu o pedido de desculpas com um misto de aceitação e cautela. Muitos esperam que a polêmica sirva como um ponto de reflexão sobre o respeito e a valorização dos diferentes gêneros musicais no Brasil.

Ed Motta, conhecido por sua carreira consolidada na música brasileira, agora busca reconstruir sua imagem e fortalecer os laços com seus fãs e colegas de profissão. A polêmica evidenciou a necessidade de diálogos mais construtivos e respeitosos no cenário musical, reforçando a importância da diversidade cultural e musical.

Assista ao pedido de desculpas completo aqui – https://www.instagram.com/reel/C8W2tqiutu7/?utm_source=ig_web_copy_link