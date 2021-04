Érika Bronze: A volta por cima na pandemia

Érika Bronze ficou conhecida após o clipe ”Vai Malandra”

Érika Bronze foi a responsável pelos biquínis de fita isolante que fizeram sucesso e alavancou a busca pelo bronzeamento na laje. A laje de Érika virou febre entre a mulherada e, em pouco tempo, tinha filas para marcar o bronze. Além disso, Érika patenteou seu bronzeador, o biquíni e criou sua própria marca de produtos. E não parou por aí! A empresária começou a levar o conhecimento da técnica através de cursos e workshops. Porém, ano passado, Érika também sentiu as consequências da pandemia. Por conta da quarentena, a laje precisou ficar fechada por meses, o que gerou a necessidade de se reinventar e olhar focar nas vendas online.

”Quando precisei fechar a laje, fiquei muito preocupada em como iria me manter e continuar com minhas funcionárias. Foi aí que resolvi focar na venda online, para que a mulherada não deixasse de fazer a marquinha na piscina ou até mesmo na laje de suas casa. Foi uma supressa muito grande pra mim, deu muito certo. Hoje, 70% do meu faturamento é de venda online. Logo precisei contratar uma equipe só para o site e os resultados são incríveis.” Contou a empresária.

Érika continuou com os workshops e precisamente dia 10 de maio, no Rio de Janeiro, deverá falar sobre uma nova fase dos seus negócios , neste evento, a empresária vai abordar sobre a evolução do seu negócio e como conseguiu se superar durante a pandemia.