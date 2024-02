Erich Shibata assina collab de relógios masculinos com ACTO

Uma fusão de alta performance e design moderno marca a nova coleção de relógios masculinos, lançamento nesta quinta

Erich Shibata, um nome sinônimo de inovação e design de ponta, em colaboração com a ACTO, marca brasileira de relógios de alta performance, anuncia o lançamento da coleção de relógios masculinos A003B by ACTO. Este lançamento, marcado para esta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, promete ser um marco no setor de relógios de luxo, combinando a paixão de Shibata por carros e relógios de alta performance com a expertise e qualidade reconhecida da ACTO.

A coleção A003B by ACTO, composta pelas versões Silver e Black, é o resultado de uma fusão perfeita entre alta performance e design moderno. O design único dos relógios reflete a expertise de Shibata, conhecido por seus projetos com mais de 800 jatos para a Embraer e seu papel como CCO na Cimed, a terceira maior farmacêutica do Brasil em volume de vendas. Sua visão inovadora trouxe um novo nível de elegância e funcionalidade para a coleção.

O sucesso antecipado da linha foi evidenciado pela pré-venda, que esgotou em menos de um dia, demonstrando a alta demanda e admiração pelo trabalho de Shibata. Os relógios não são apenas uma maravilha estética; eles incorporam o mecanismo Myiota, destacando-se por sua qualidade excepcional. Com caixas em aço inoxidável 316L, vidros de cristal de safira para resistência e clareza superior, resistência à água de até 10 ATM, e pulseiras de silicone ultra-resistentes, os relógios da ACTO são um símbolo de durabilidade e elegância.

A ACTO se orgulha de ser a única marca brasileira a trabalhar exclusivamente com mecanismos automáticos de alta qualidade, e a coleção A003B by ACTO é um testemunho dessa dedicação à excelência. Reconhecidos por suas caixas hexagonais e mecanismos expostos, os relógios ACTO são uma verdadeira expressão de estilo e inovação. A parceria entre Erich Shibata e ACTO simboliza a fusão perfeita entre estilo, inovação e qualidade, estabelecendo novos padrões no mundo da alta relojoaria.

Para os entusiastas de relógios e admiradores do design contemporâneo, a coleção A003B by ACTO não é apenas um acessório, mas uma declaração de estilo e uma obra de arte. Visite o site oficial da ACTO em www.actowatches.com.br para mais informações sobre esta coleção excepcional.