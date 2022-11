Erasmo Carlos recebe homenagens com exibição de filmes nesta quarta-feira (23) no Canal Brasil e Telecine

Telecine Touch exibe Minha Fama de Mau; enquanto Canal Brasil transmite programação especial

Para homenagear um dos mais importantes músicos do país, Erasmo Carlos, o Telecine Touch exibe, nesta quarta-feira (23), às 19h50, a biografia musical inspirada em sua trajetória, Minha Fama de Mau.

Minha Fama de Mau será exibido no Telecine Touch, nesta quarta-feira (23), às 19h50 (Foto: Reprodução)

Na obra, Chay Suede interpreta o cantor e compositor desde sua paixão ainda jovem pelo rock até o início da carreira e sua transformação em astro com o sucesso da Jovem Guarda, ao lado de grandes nomes como Roberto Carlos e Wanderléa, vividos no filme por Gabriel Leone e Malu Rodrigues. A produção também pode ser vista a qualquer momento no catálogo do Telecine, dentro do Globoplay e via operadoras.

Erasmo Carlos e Roberto Carlos eram amigos de longa data (Foto: Tv Globo)



O Canal Brasil exibe, ainda hoje, a partir das 13h45, diversos programas e séries que apresentam momentos da carreira do eterno Tremendão. Na programação estão dois episódios da série “Arte Na Capa”: “Amar Pra Viver Ou Morrer De Amor” e “Sexo”, além do episódio especial com Erasmo de “Estação Roquenrou” e “Nasi Noite Adentro”. Na programação de filmes, serão exibidos “Os Machões”, “Roberto Carlos a 300km por Hora”, “Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa” e “ Jovem Aos 50 – A História De Meio Século Da Jovem Guarda”.

Programação especial homenageia a trajetória do cantor (Foto: Marcos Arcoverde/Estadão Conteúdo)



Erasmo é considerado um dos percussores do rock nacional, entre os seus sucesso estão as parcerias icônicas com Roberto Carlos em lançamentos como “É preciso dar um jeito, meu amigo”, “Sentado à beira do caminho” e “Mesmo Que Seja Eu”.