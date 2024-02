Equipe PG Racing se prepara para começar a AMG Cup Brasil 2024

Ricardo Martin e Ricardo “Pocinha” estão a todo vapor para a competição mais importante da temporada, com a AMG GT4 e a CLA45 AMG

Após iniciar o ano com uma participação nas Mil Milhas de Interlagos, os pilotos Ricardo Martin e Ricardo “Pocinha”, da equipe PG Racing, estão há poucos dias para dar início a principal competição da equipe no ano: a AMG Cup Brasil, um dos maiores campeonatos monomarca da Mercedes no mundo, composto por 60 carros, divididos em três categorias e em nove etapas, que serão iniciadas nos dias 24 e 25 de fevereiro e se estendem até dezembro.

“Para nós, esta competição é a mais importante, já que competimos com uma estrela da Mercedes. É a corrida que nos trará mais visibilidade e mostrará o quanto nossa equipe e nossos carros são realmente fortes. Além disso, ela é vista mundialmente por milhares de pessoas. Para se ter ideia, as etapas no ano passado levaram entre 15 mil e 20 mil pessoas apenas nas arquibancadas e com retransmissões internacionais”, conta entusiasmado, Ricardo Martin.

Preparação e expectativa

A preparação dos pilotos e da equipe começou já em janeiro, com a participação nas Mil Milhas de Interlagos. Nela, eles puderam confirmar a potência e durabilidade do carro, bem como atestar a preparação física desenvolvida para esta longa etapa da AMG Cup Brasil.

“Nós sabemos que temos um carro competitivo e estamos confiantes em conquistarmos excelentes resultados em todas as provas e chegar ao fim do ano, quem sabe, com a vitória”, finaliza Ricardo “Pocinha”.

Inclusive, Ricardo “Pocinha” visitou a concessionária da Mercedes-Benz Sambaíba, para ver e mostrar as Mercedes GT4, que competirão na AMG Cup Brasil. Clique no link e veja o vídeo: aqui.

AMG Cup Brasil

Com nove etapas, que iniciarão no dia 24 de fevereiro e previsão de término do dia 15 de dezembro, a AMG Cup Brasil tem programada seis etapas no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), e outras duas para o Raceville Speed Club, em Brotas (SP); e uma em Goiânia. Serão 60 competidores no grid, sendo 20, com uma C300; outros 20 pilotos, com a CLA45 AMG; e os 20 restantes, com uma GT4.