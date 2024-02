Equipe PG Racing confirma durabilidade do carro durante o GP Cidade de São Paulo

Ricardo Martin e Ricardo Pocinha apontam que o carro se mostrou forte e eficiente para a AMG CUP, que começa em fevereiro e, no paddock, receberam empresários e patrocinadores

Entre os dias 25 e 28 de janeiro, a equipe PG Racing, composta por Ricardo Martin e por seu filho, Ricardo Pocinha; além dos pilotos César Fonseca, Stuart Turvey e Fábio Lemans, participou de uma das provas mais importantes e mais prestigiadas do Brasil: o GP de São Paulo – 1000 Milhas Chevrolet Absoluta, com o carro da Mercedes-Benz CLA45 AMG.

E apesar do acidente que tirou a equipe da prova na primeira hora da corrida, Ricardo Martin revela que a participação, que iniciou já na preparação dos pilotos, foi muito positiva por diversos aspectos, especialmente, visando a participação na AMG Cup, a mais importante do ano para eles, que inicia no dia 24 de fevereiro, em Interlagos (SP).

“O acidente foi uma infelicidade, mas estamos satisfeitos com a participação. Desde a nossa preparação até a hora do acidente, pudemos confirmar como estamos bem preparados e como possuímos um excelente e bem ajustado carro”, comentou o piloto.

Após a saída, a equipe recebeu no paddock, além de amigos e familiares, empresários e patrocinadores do carro. Segundo Martin, a visibilidade foi aumentada e muito positiva.

“Até mesmo quando batemos recebemos muitas mensagens, inclusive, de pessoas de fora do Brasil. São pessoas que nos seguem nas nossas redes e acompanham o nosso trabalho. A visibilidade foi enorme para nós e para as marcas que fazem parte do nosso carro”, ressalta.

Copa AMG

Porém, o foco da equipe PG Racing durante o ano é a AMG Cup, um dos maiores campeonatos monomarca da Mercedes no mundo, com 60 carros e nove etapas, que serão iniciadas nos dias 24 e 25 de fevereiro e se estendem até dezembro.

Por isso, o piloto diz que a participação no GP Cidade de São Paulo foi um excelente teste para a principal competição do ano da equipe, em que participará com dois carros em categorias diferentes, sendo o Ricardo Pocinha com a CLA 45 AMG e Ricardo Martin, que estará na principal categoria GT4, com o carro que foi o grande vencedor da categoria nas Mil Milhas, desbancando a favorita Porsche.

“Sabemos que estamos com um excelente equipamento. Além disso, constatamos a grande visibilidade que temos e, agora, o público maior que ganhamos. Evidentemente, estamos prontos para conquistar um excelente posicionamento na AMG Cup e vamos levar nossos patrocinadores com a gente em todas as etapas nesta importante e gigante prova”, finaliza Ricardo Martin.