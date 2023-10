Episódio inédito de “A Culpa é do Cabral” tem participação especial de Silvetty Montilla

Novo episódio vai ao ar nesta segunda-feira, 16 de outubro, primeiro o Paramount+, E às 21h, no Comedy Central

Eles estão de volta! A Culpa é do Cabral, mesa redonda de humor consagrada pelo quinteto de comediantes formado por Fabiano Cambota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura vai estrear a sua décima terceira temporada.

Silvetty Montilla é convidada especial do episódio que estreia na próxima segunda-feira, dia 16 de outubro, primeiro no Paramount+ e, às 21h, no Comedy Central. Um programa todo musical com os Beatles da DeepWeb, recheado de notas desafinadas e letras cantadas erradas, do jeitinho mais brasileiro possível.

A Culpa é do Cabral traz um quinteto afiado de comediantes que garante muitas risadas e comentários nem sempre publicáveis sob pontos de vista cômicos, ácidos e divertidos de acordo com cada região do Brasil, afinal, cada um dos apresentadores é de um estado do país. A Culpa é do Cabral é um formato original inspirado em “La Culpa és de Colón”, programa que reúne comediantes da América Latina, também criado pelo Comedy Central.

Todas as 12 temporadas anteriores de A Culpa É do Cabral, A Culpa É do Cabral – Na Estrada e também o especial A Culpa é do Cabral – 5 Anos estão disponíveis no Paramount+, serviço premium de streaming da Paramount.

E na Pluto TV, o canal exclusivo de A Culpa é do Cabral, exibe 24 horas por dia, 7 dias por semana conteúdos com o quinteto de humoristas mais hilário do Brasil.