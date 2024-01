Epidemia Invisível: Hérnia na virilha afasta quase 30 mil trabalhadores em 2023

Levantamento do Ministério da Previdência revela a impactante realidade das hérnias inguinais no ambiente de trabalho brasileiro

Em 2023, quase 30 mil trabalhadores brasileiros foram afastados temporariamente de suas atividades devido à hérnia na virilha, conforme revelado por um levantamento do Ministério da Previdência Social. A condição, que se tornou a oitava maior causa de benefício por incapacidade temporária, está preocupando especialistas da área de saúde.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal (SBH), as hérnias na virilha ocorrem quando há aberturas na musculatura do abdômen, permitindo a passagem de órgãos, geralmente o intestino, ou gordura. O cirurgião presidente da entidade, Dr. Gustavo Soares, destaca que o afastamento das atividades laborais pode ser indicado em casos graves, especialmente quando as hérnias são grandes e causam dor incapacitante em trabalhadores que realizam esforços físicos, como o levantamento de peso.

Dados da SBH indicam que as hérnias inguinais representam 75% das hérnias da parede abdominal, afetando principalmente os homens. O Dr. Soares explica que isso ocorre devido à vulnerabilidade na zona de junção entre a coxa e a parte inferior do abdome, onde há uma abertura natural por onde passam os vasos e nervos para os testículos. As hérnias inguinoescrotais, mais volumosas, podem descer em direção aos testículos.

Além disso, as hérnias femorais, mais raras e comuns em mulheres, também ocorrem na virilha. O vice-presidente da SBH, Dr. Heitor Santos, destaca que a obesidade, diabetes descontrolada, tosse crônica e constipação intestinal são algumas das causas da doença. O principal sintoma é a dor local acompanhada por uma protuberância, e o diagnóstico pode ser realizado por meio de exame clínico e exames de imagem.

A única forma de tratamento é a cirurgia, afirma o Dr. Santos. A SBH ressalta que a sutura dos tecidos e o uso de próteses em formato de tela são métodos eficazes para evitar a recidiva do problema. Dados do DataSus revelam que foram realizadas 166.131 cirurgias para correção de hérnias inguinais em todo o Brasil, sendo a região Sudeste a líder, com 65 mil cirurgias. Dessas, 23 mil foram atendidas em caráter de urgência, representando 13% dos casos. A matéria destaca a urgência em abordar e tratar eficazmente esse problema de saúde pública que afeta milhares de trabalhadores no país.