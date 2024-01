Epicentro de conflitos: A saga da confederação dos Tamoios revelada no novo romance de Víktor Waewell!

Afonso, Aiyra, e a batalha esquecida que moldou o Brasil do século XVI

Na trama fascinante de “Guerra dos Mil Povos”, o renomado autor Víktor Waewell resgata do esquecimento a épica Confederação dos Tamoios, revelando uma página crucial e pouco conhecida da história brasileira. Ambientado no século XVI, o romance desenrola-se durante os intensos conflitos entre indígenas e portugueses nas áreas que hoje conhecemos como Baía de Guanabara, Estuário de Santos e os arredores da antiga Vila de São Paulo.

O enredo gira em torno de Afonso, um guerreiro português em busca de paz, cujo destino se entrelaça com Aiyra, uma nativa movida pela vingança contra os colonizadores. Em paralelo, as tramas de personagens como Sebastião, um templário envolvido no comércio escravista, e Heloísa, uma prostituta decidida a reescrever seu destino, se entrelaçam, formando um panorama multifacetado da época.

Waewell, conhecido por seu estilo único desde “Novo Mundo em Chamas”, oferece uma experiência de leitura vívida, transportando os leitores para as cenas de amor, ódio, amizades e traições. A trama, permeada com pitadas de humor, proporciona uma imersão profunda nos eventos históricos, dando vida à Confederação dos Tamoios.

Além disso, ao final do livro, uma nota histórica assinada pelo autor atesta o rigor acadêmico da pesquisa, conquistando elogios de historiadores renomados como Náuplia Lopes e Gláucio Cerqueira. “Guerra dos Mil Povos” não apenas resgata uma parte esquecida da história, mas também se destaca como um dos melhores romances históricos, combinando entretenimento e autenticidade histórica.

