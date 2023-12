Enzo Banzo e Danislau revelam suas crônicas em Uberlândia, na Noite Literária

Obras inéditas dos músicos do Porcas Borboletas chegam às páginas dos livros após uma década de histórias e arte nos jornais de Uberlândia

Em uma noite especial de celebração literária e musical, os talentosos músicos do Porcas Borboletas, Enzo Banzo e Danislau, apresentarão ao público seus mais recentes feitos fora dos palcos: dois livros repletos de crônicas que retratam mais de uma década de experiências, arte e histórias vividas em Uberlândia.

As crônicas, originalmente publicadas nos jornais da cidade entre os anos de 2010 e 2023, ganham agora uma nova vida nos volumes “Beleza do erro: crônicas e alguma crítica”, de Enzo Banzo, e “Na rede pelo lado de fora e outras crônicas”, de Danislau. Essas obras representam a união do percurso literário dos artistas, destacando-se como um verdadeiro tesouro cultural que captura a essência da cidade ao longo dos anos.

O lançamento está marcado para o dia 09 de dezembro, durante a última edição deste ano da Noite Literária, um evento gratuito que promete não apenas a revelação dos livros, mas também uma experiência envolvente para os participantes. A noite será embalada pelo som da banda Barato Total e contará com as participações especiais dos artistas Robson Sete, Mariana Anselmo e Vaine. Além das performances musicais, Enzo Banzo e Danislau também prometem cativar o público com suas habilidades no palco.

Enzo Banzo, além de músico e escritor, é um pesquisador renomado, doutor em Estudos Literários pela UFU, e possui em seu currículo obras que conquistaram o público, como “Poesia colírica” e “Copo de sede”. Danislau, também músico e escritor, é doutor em Teoria Literária pela USP e professor de Língua Portuguesa e Literatura em instituições reconhecidas.

Os leitores podem esperar uma imersão nas narrativas envolventes e reflexivas desses dois artistas multifacetados, que agora compartilham não apenas sua música, mas também a riqueza de suas palavras, tornando-se parte integrante do patrimônio literário de Uberlândia. O lançamento dos livros promete ser um marco cultural na cidade, destacando a importância da arte e da literatura como expressões fundamentais da identidade local.

SERVIÇO:

Lançamento Literatura de jornal: escritos de Enzo Banzo e Danislau

Box com 2 livros:

– Beleza do erro: crônicas e alguma crítica, de Enzo Banzo.

– Na rede pelo lado de fora e outras crônicas, de Danislau.

Evento de Lançamento:

15h30 Abertura da casa – Discotecagem Nunca Fui DJ

19h Artistas convidados: Robisson Sete, Mariana Anselmo, Vaine

19h30 Som e palavra com Enzo Banzo e Danislau

20h Show Bregalize com Barato Total

Local: Cervejaria Captain Brew

Rua Marieta Castro Santos 135, Uberlândia,

ENTRADA FRANCA