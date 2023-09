Enzo Bala lança faixa “Suíte 45” no aguardado EP “Real do Rio”

Faixa integra o EP “Real do Rio” acaba de chegar às plataformas. Confira!

O cantor e compositor Enzo Bala, conhecido por sua colaboração com grandes nomes da música, incluindo Kevin O Chris, Ferrugem e MC Bianca, está de volta à cena musical com o lançamento de seu primeiro EP pela Negralha Discos, intitulado “Real do Rio”. O destaque do EP é a faixa “Suíte 45”, uma parceria única com os talentosos produtores Azevedo e Kiaz.

Enzo Bala se junta a Kiaz e Azevedo na inédita “Suíte 45”

Ouça: aqui

Com uma carreira marcada por sucessos e influências da cultura das favelas cariocas, Enzo Bala se consagra como um dos artistas mais autênticos da atualidade. Em uma entrevista exclusiva, o cantor compartilhou sua visão sobre o EP e a faixa principal.

“‘Suíte 45’ é uma música que representa minhas experiências e sentimentos em relação às mulheres”, revela Enzo. “É uma canção que evoca lembranças especiais de momentos a sós com alguém especial, uma trilha sonora perfeita para aquecer a atmosfera ou encerrar uma noite memorável.”

Enzo Bala aposta no funk e no rasteiro em seu novo EP

O EP “Real do Rio” é uma jornada musical que abraça a versatilidade de Enzo Bala. Com cinco faixas, o projeto é uma mistura de ritmos e estilos que captura a essência única do artista. “Eu sou do morro, sou da favela, é que lugar além da favela pra ter mais conexões?”, questiona Enzo, destacando a importância de suas raízes na formação de sua música.

A Negralha Discos, gravadora que aposta no talento de Enzo Bala como artista solo, vê nele um grande potencial. Com experiência no mercado musical e influências de renomados artistas como Marcelo D2, Seu Jorge e Wizkid, Enzo Bala promete uma carreira brilhante e cheia de inovação.

Com “Suíte 45” como uma amostra irresistível de seu trabalho, Enzo Bala está pronto para conquistar o coração dos fãs de música brasileira com sua autenticidade e paixão pela arte. Seu EP “Real do Rio” já está disponível em todas as plataformas digitais, prometendo levar os ouvintes em uma viagem única através da música e das experiências do artista nas favelas do Rio de Janeiro.