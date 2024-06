Envelhecimento no Brasil: desafios e inovações na longevidade

O mundo está envelhecendo, e o Brasil não é exceção. Em 2020, 14% da população brasileira tinha mais de 60 anos, e até 2060, essa porcentagem deve alcançar impressionantes 32%. A grande questão é: essas pessoas estão envelhecendo com saúde?

De acordo com a Royal Society, apenas 0,049% dos investimentos de pesquisa no Reino Unido são destinados à gerociência – o estudo da longevidade. Em comparação, os investimentos em pesquisas sobre doenças cardíacas, uma consequência do envelhecimento, são 200 vezes maiores. Isso evidencia uma lacuna significativa na pesquisa sobre como prolongar a vida saudável.

No Brasil, a startup BetterBE surgiu para preencher essa lacuna. Primeira empresa brasileira especializada na ciência da longevidade, a BetterBE foca em melhorar a qualidade de vida e otimizar a expectativa de saúde dos brasileiros. A empresa desenvolve produtos inovadores de nutrição celular, baseados no conceito de lifespan (a idade cronológica) e healthspan (o número de anos vividos em boa saúde).

Gabriel Polidoro, sócio da BetterBE, explica: “Se uma pessoa viveu até os 80 anos com autonomia e boa saúde, ela teve uma expectativa de vida e de saúde similares. No entanto, isso não ocorre com a maioria das pessoas, grande parte dos idosos já tomam de duas a três medicações, em média, para controle das doenças crônicas que carregamos na jornada de envelhecimento.”

A ciência da longevidade busca entender como as células envelhecem e como podemos criar estratégias para manter a saúde ao longo da vida. Segundo a endocrinologista e nutróloga Vânia Assaly, é fundamental focar no estilo de vida e na nutrição das células para envelhecer bem. “Sabemos que envelhecemos porque as células envelhecem. Desta forma é importante compreender os mecanismos que controlam o envelhecimento celular. Atuar nesses mecanismos pode reduzir doenças crônicas e aumentar a expectativa de saúde, bem-estar e qualidade de vida.”

Gabriel complementa: “O que realmente importa para nós da BetterBE é atuar na gestão de saúde, ajudando as pessoas a conhecer os pilares da medicina do estilo de vida por meio de uma linha de produtos pautados nas pesquisas da ciência da longevidade.”

Para entender como as células são nutridas, é importante ir até as mitocôndrias, que são como pequenas usinas dentro das células, fornecendo energia para o corpo funcionar. Células saudáveis dependem de mitocôndrias saudáveis, essenciais para a função do coração, rins, olhos, cérebro, pele e músculos. “90% da energia celular é produzida pelas mitocôndrias. Com o passar do tempo, a renovação mitocondrial diminui e mitocôndrias disfuncionais se acumulam nas células, acarretando problemas de saúde,” explica Vânia.

A boa notícia é que as células saudáveis contam com um poderoso processo de reciclagem, que precisa ser estimulado. “Por isso, nos juntamos a um time de especialistas para desenvolver produtos que atuem diretamente nos vetores celulares do corpo. Com isso, ocorre um processo chamado mitofagia, que limpa as mitocôndrias defeituosas, permitindo que se recuperem e melhorem seu desempenho,” diz Gabriel Polidoro. Assim, há uma melhora na saúde do organismo como um todo e também da pele.

“A ciência da longevidade nos desafia a mergulhar na bioquímica, mas não podemos esquecer que a cada escolha que fazemos estamos cuidando dos nossos genes. A sinergia entre boas escolhas e uma suplementação de qualidade é um dos conceitos da prevenção e da medicina personalizada,” complementa Vânia Assaly.

Com o envelhecimento da população brasileira, a BetterBE surge como uma luz no fim do túnel, trazendo soluções inovadoras que prometem melhorar a qualidade de vida e garantir uma longevidade saudável para todos.