Entrevista Especial: Dra. Fabiane Gama aborda câncer e saúde feminina na Band Rio

A médica pioneira em Ginecologia Regenerativa discute a importância da informação

Nesta semana, a ginecologista Fabiane Gama S. Ongaratto foi destaque no programa “Vem com a Gente”, apresentado por Gardênia Cavalcanti na Band Rio. Durante a entrevista, a doutora Fabiane trouxe à tona um tema de extrema relevância: o câncer em mulheres e seus impactos no corpo e sistema reprodutor feminino.

Fabiana Gama aborda os impactos emocionais e físicos do tratamento oncológico

Com mais de uma década de experiência em medicina, Dra. Fabiane é uma especialista renomada em Ginecologia Regenerativa, Funcional e Estética. Durante a entrevista, ela compartilhou sua abordagem inovadora no tratamento de mulheres que enfrentam complicações ginecológicas após o tratamento do câncer de mama.

Dra. Fabiane revela tratamentos para complicações ginecológicas após o câncer

A médica explicou que seu objetivo é restaurar a anatomia e funcionalidade geniturinária das pacientes, minimizando aspectos que afetam a qualidade de vida e autoestima, tais como ressecamento vaginal, dor na relação sexual e perda de urina. Essas alterações significativas podem ocorrer tanto durante o tratamento quanto após sua conclusão.

Dra. Fabiane também enfatizou a importância de disseminar informações confiáveis na área da saúde feminina, destacando que é fundamental que os médicos participem de programas de TV para esclarecer dúvidas e conscientizar a população sobre causas e sintomas de doenças, incluindo o câncer de mama.

Além de sua atuação clínica, a médica é professora no núcleo de Ginecologia e Obstetrícia da UCPEL e coordena o curso de pós-graduação lato sensu de Ginecologia Regenerativa e Estética Íntima da Medpós, vinculada ao curso de Graduação em Medicina da Universidade São Judas Tadeu (USJT).

Dra. Fabiane divide seu tempo entre sua clínica Alife, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e as unidades da Clínica Leger em Porto Alegre-RS, São Paulo-SP e Rio de Janeiro-RJ. Ela enfatiza que o tratamento oncológico pode acarretar em severas complicações ginecológicas, como perda de urina, ressecamento vaginal e infecções recorrentes, causando desconforto na região íntima e durante a relação sexual.

A ginecologista também ressaltou que, devido ao tratamento oncológico, as mulheres podem enfrentar uma menopausa precoce, o que pode ser temporário ou permanente. No entanto, a detecção precoce do câncer de mama é essencial para aumentar as chances de cura.

Por meio da Ginecologia Regenerativa, Funcional e Estética, Dra. Fabiane Gama oferece soluções para minimizar os efeitos negativos do tratamento oncológico na qualidade de vida e autoestima das mulheres. Além disso, ela é ativa nas redes sociais, compartilhando informações relevantes sobre saúde feminina e conscientizando as mulheres sobre a importância de cuidar de si mesmas.