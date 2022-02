“Entretenimento é um trabalho, não é inimigo”, diz promoter Carol Sampaio sobre retomada de eventos

A promoter defende a retomada de eventos seguindo as normas sanitárias contra Covid-19

No mês de fevereiro, Carol Sampaio abriu o coração sobre a fase difícil que o setor de entretenimento está passando desde o início da pandemia de Covid-19. Ela deu uma entrevista exclusiva para a capa da Revista 24 Horas, disponível no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro-RJ.

Carol está presente nas principais festas, como a Baile da Favorita, e já realizou a própria



Uma das promoters mais requisitadas do país é Carol Sampaio, responsável pelas listas de famosos em eventos como Rock in Rio, Lollapalooza e por Camarotes na Marquês de Sapucaí. Com um ritmo frenético de trabalho, a profissional do Rio de Janeiro viu tudo mudar com o início da pandemia e precisou se reinventar.

Carioca e flamenguista, Carol é uma das referências no mercado quando se fala em Relações Públicas e Eventos



Com a pausa dos eventos, Carol investiu ainda mais na Stage Digital, agência que ela criou para conectar marcas a influenciadores e celebridades. A empresa cresceu quase 100% em apenas um ano de isolamento social, mas agora a promoter defende a retomada dos eventos, com o avanço da vacinação contra Covid-19.

“Estamos a todo vapor para organizar as festas deste ano, é possível fazer os eventos na Sapucaí com passaporte de vacina e ampliação da testagem, é um caminho intermediário”, disse a promoter



“Foi muito desafiador, todo o setor precisou se ajudar, é preciso entender que há muita gente envolvida, não tivemos para onde ir. A princípio o online funcionou, mas agora é necessário tirar forças e encontrar caminhos para eventos seguros. Entretenimento é um trabalho, não é inimigo”, afirma Sampaio.



No fim de 2021, alguns eventos começaram a retornar, mas já estão sendo cancelados em 2022, como é o caso do Carnaval. De acordo com Carol, a tradicional festa que acontece em fevereiro iria impactar a cadeia produtiva brasileira positivamente. Ela diz que R$ 8 bilhões deixaram de circular na economia por conta do cancelamento.