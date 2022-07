Entretenimento e responsabilidade social: DJ Alok realiza importantes ações sociais em diferentes estados do Brasil

Doações para o Hospital da Fundação Assistencial da Paraíba (FAP) e o Hospital de Amor em Barretos, referências em tratamento oncológicos, estão entre as ações realizadas pelo dj no último mês

Entretenimento e responsabilidade social, uma máxima na trajetória profissional e pessoal de Alok. Após se apresentar no maior São João do Brasil, em Campina Grande (PB), o músico fez um aporte financeiro ao Hospital da Fundação Assistencial da Paraíba (FAP) para continuar os atendimentos à população da Rainha da Borborema e região. A FAP é referência no tratamento do câncer no interior do Estado e vem enfrentando, há anos, sérias dificuldades para manter a prestação de serviços aos seus quase 95 mil pacientes vindos de 148 municípios, sendo 90% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Via Instituto Alok, a doação realizada visa contribuir nas melhorias dos setores de Oncopediatria.

Após show em Campina Grande para mais de cem mil pessoas, DJ Alok faz importante doação para o estado

Já em Barretos, cidade onde Alok faz show no dia 26 de agosto, o Hospital de Amor foi contemplado, por meio do Instituto Alok, para receber suporte financeiro durante a campanha Desafio do Bem de Americana em prol do hospital que atua desde 1962 de forma humanizada na promoção da saúde qualificada em oncologia.

Com um ano e meio de vida, o Instituto Alok já apoiou outros centros médicos como o GRAAC – Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer- e o Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba. “Quando eu crio vínculos com a realidade das pessoas, meus pés permanecem ainda mais no chão. Contribuir com a felicidade dos outros traz à minha missão um sentido e esse é o que mais me satisfaz”, diz Alok.