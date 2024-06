Entregadores de aplicativo rodam nove estados do Brasil em vinte dia

Já pensou em passar por 9 estados brasileiros em apenas 20 dias trabalhando? Um grupo de cinco entregadores. Os influenciadores que fazem parte do Rota 9 realizaram esta proeza de e mostraram tudo pelas redes sociais.



O da Cozinha pro Corre, programa que tem o apoio do iFood, apresenta a iniciativa pioneira que vem descobrindo como é o dia a dia de quem trabalha com delivery no país. Ralf MT, Grasi Motovlog, Dinho, Roseno e Marcelo Castelli, vozes bem conhecidas da categoria, pegaram a estrada para desbravar grandes histórias pelo Brasil.



Na jornada, os influenciadores, ouviram as demandas, as necessidades e o que os motoboys brasileiros pensam sobre regulamentação da categoria, que vai acontecer no Brasil.