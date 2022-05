Entre o consultório e a sala de aula: Dr Daniel Malta, Clínico e Professor de Pós-graduação dedicado a Odontologia Estética, compartilha os desafios da profissão

Com mais de 20 anos de experiência na área, o Mestre e Doutor em Dentística também é empreendedor e fundador do primeiro clube de escova de dentes do mundo

Quando a paixão pela profissão é grande, ela não se limita em apenas uma vertente. Dr Daniel Malta, professor de pós-graduação há vinte anos, Mestre e Doutor em Dentística -ramo da Odontologia focado na mudança da forma, textura e cor dos dentes- , e empreendedor da área odontológica, é prova dessa versatilidade.

Hoje Clínico e professor de pós-graduação dedicado à Odontologia Estética em Florianópolis, Dr Daniel Malta tem como lema em sua Clínica, que inclusive leva seu nome e sobrenome, a seguinte frase: “Transformar o mundo, um sorriso por vez”.

Consultório de Dr Daniel Malta fica localizado em Florianópolis e carrega seu nome

Com vasta experiência nacional e internacional, atuou como professor na Universidade do Sul da Califórnia nos Estados Unidos, e aqui no Brasil já estudou e atuou na Universidade Federal de Alagoas, na Universidade de São Paulo (USP) e na Universidade Federal de Santa Catarina, onde concluiu seu Doutorado.

Grandes poderes, grandes responsabilidades

Não à toa, com toda essa bagagem, Dr Daniel Malta é uma referência seja na sala de aula para seus alunos, seja no seu consultório para os seus pacientes. Para lidar com as expectativas geradas, o profissional adota uma postura de sucesso e prioriza sua saúde mental. “Acredito que neste ponto, trabalhar a inteligência emocional é muito importante. Ser grato pelos desafios diários, viver a jornada e respeitar o processo. Ninguém fracassa ou prospera por acaso. Há um padrão de comportamento nas pessoas de sucesso. Eu tento seguir esse padrão”, compartilha.

Com vasta experiência dentro e fora do Brasil, Dr Daniel Malta é referência na área

Dentro de sala de aula, os desafios são muitos, entre eles Dr Daniel destaca a velocidade das informações que exigem que o professor seja ainda mais antenado. “A internet tornou tudo muito mais ágil. Mas, ainda assim é necessário ter um mentor. Todos precisam ter um pai profissional. Alguém que te guie, que te inspire, que te leve a outro patamar, que transforme a sua vida”, opina.

Escova de dentes por assinatura

Dr Daniel Malta é professor de pós-graduação há vinte anos

Quando foi a última vez que você trocou a sua escova de dentes? A troca com frequência regular é uma recomendação odontológica para manter a saúde bucal básica em dia. Porém, com a rotina corrida, muitas vezes ignoramos essa importante dica e deixamos a escova perder a data de validade. Foi pensando em solucionar essa questão de uma maneira prática, que o Dr Daniel Malta fundou o BrushClub: o primeiro clube de escovas de dentes por assinatura do mundo.

Com variedades de escovas de dente e acessórios para higiene bucal como creme dental, escova de língua e até escovas interdentais, o filiado ao clube pode montar um plano de acordo com as suas necessidades.