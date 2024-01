Entre cidades do interior e região metropolitana de grande porte do Brasil, Uberlândia é a líder de crescimento de arrecadação do PIB da Indústria

Segundo dados do IBGE, Uberlândia obteve um crescimento de 764,12% na arrecadação do PIB da Indústria, entre 2002 e 2021

A cidade mineira Uberlândia continua como destaque pelo seu desenvolvimento econômico e industrial. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em toda a série histórica do Produto Interno Bruto (PIB) da indústria, abrangida entre os anos 2002 e 2021, a cidade apresentou um amplo crescimento de 764,12%. Nesse intervalo de tempo, o PIB de Uberlândia foi o que mais aumentou, se comparado ao PIB entre municípios do interior e região metropolitana de grande porte do Brasil.

“Enquanto prefeito, orientei para que atuássemos prioritariamente com investimentos nas áreas da Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e de Infraestrutura. Entendemos que, mesmo com todas as dificuldades que permeiam o crescimento urbano, se seguimos ampliando vagas em escolas, atendimento médico, mobilidade urbana, dentre outros, estamos criando um ambiente de confiança para trabalhadores e para aqueles que aqui querem empreender ou expandir seus empreendimentos. Fora isso, também implementamos a diretriz de trabalhar como facilitadores, modernizando e informatizando todos os processos do Executivo. Portanto, sempre estivemos de portas abertas, oferecendo todas as condições possíveis que, na prática, resultaram no aquecimento da construção civil e expansão de indústrias locais de todos os portes”, afirmou o prefeito Odelmo Leão.

O prefeito da cidade realçou a importância das políticas públicas a longo prazo, que focam em assegurar e aumentar a oferta de serviços prioritários à população, além de fomentar as vantagens naturais da cidade, como a localização geográfica privilegiada, que facilita as condições de logística, e disponibilidade de água de qualidade.

Segundo o IBGE, Uberlândia figurou na 28ª posição nacional em relação à soma total de todos os bens e serviços produzidos no setor industrial brasileiro. A última atualização do Instituto expõe que a arrecadação obtida foi recorde, acumulando R$ 10.575.603. Os avanços mais expressivos da indústria foram conseguidos durante os anos em que Odelmo Leão ocupou o cargo de prefeito da cidade, com os aumentos de 241% atingidos de 2005 a 2012 e de 66% alcançados de 2017 a 2021.

No momento, a cidade mineira também é a 28ª em número de habitantes, comportando 713.224 pessoas em seu território. Entre as cidades que possuem ao menos 650 mil habitantes, segundo o IBGE, Uberlândia (com 764,12%) foi a que registrou o maior crescimento na arrecadação no setor industrial superando cidades como Nova Iguaçu (135%), Santo André (237,89%), Osasco (316,61%), Ribeirão Preto (369,40%), São José dos Campos (179,22%), Sorocaba (529,36%), dentre outras. Segundo esses dados, também é possível notar que Uberlândia também é a localidade mineira com maior aumento em % do PIB, entre os anos de 2002 e 2021 e ultrapassando Belo Horizonte (327,24%), Contagem (387,02%), Juiz de Fora (471,48%), e outras.