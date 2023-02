Entenda o sucesso da Hub Odonto: estratégias de marketing são essenciais no processo

Como forma de apoiar o desenvolvimento das franquias, empresa produz materiais publicitários focados tanto na divulgação quanto na geração de novas demandas

Ecossistema ou hub da odontologia: ambas as definições se aplicam à Hub Odonto. Desde sua fundação, em 2017, a empresa tem se firmado como um modelo de negócios que prima, sobretudo, pela inovação.

HUB Odonto revela segredos das estratégias de marketing da marca

Esta, por sua vez, também se efetiva por meio das estratégias criadas para apoiar os franqueados.

E uma destas estratégias passa pelo Marketing, tópico essencial para o sucesso de qualquer tipo de negócio. Entre as soluções desenvolvidas pela equipe da empresa, as campanhas de Marketing ocupam posição estratégica.

“Oferecemos, aos franqueados, materiais que abordam todos os aspectos relacionados aos serviços disponibilizados. Desde campanhas de incentivo para tratamentos diversos, até estudos sobre o público-alvo local”, explica um dos sócios da rede, Thiago Henrique Monfre.

Estes dois pontos são fundamentais para ampliar o alcance do negócio e gerar demandas de forma contínua.

Segundo Samuel Marques, sócio da HUB Odonto, cada região tem suas particularidades e estratégias específicas

“Ressalte-se que cada região possui particularidades significativas para definir quais serviços serão mais rentáveis. Esta estratégia de vendas, quando aliada ao Marketing, consegue, também, fidelizar clientes”, reforça o outro sócio da Hub Odonto, Samuel Marques Mello.

Em um contexto cada vez mais competitivo, este aspecto é essencial para o sucesso do negócio. Além destas soluções, a Hub Odonto disponibiliza, para os seus franqueados, diversos materiais informativos e treinamentos que podem ser acessados livremente pelo Portal do Franqueado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Através desta plataforma, o franqueado acessa diferentes setores do negócio.

“Todas as informações podem ser obtidas de forma dinâmica e objetiva, tendo como público-alvo tanto dentistas e sócios, quanto investidores. Com isso, a Hub Odonto vem expandido cada vez sua área de atuação”, completa Thiago.

E as soluções estratégicas que unem campanhas de Marketing e planejamento de vendas têm um papel primordial neste processo.

Grupo Magnet

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Grupo Magnet é investidor de marcas como Lumini Estética, Escovei, Hub Odonto, The Make, Quantum e, através de sua frente de serviços, oferece uma gama de soluções para o mercado de Franquias, atuando no crescimento e estruturação de franqueadoras e franqueados.

Pela iFinance, auxilia na gestão do backoffice para os franqueados; com a Kuorp&Chia traz soluções 360⁰, como formatação, expansão de franquia e backoffice para franqueadoras; e com a Capital Franchise, financia, renova e acelera o crescimento das redes de franquias.