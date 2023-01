Entenda como o iFood cumpriu promessa de produzir menos CO2 e plástico no meio ambiente

Resultados em modais não poluentes e embalagens biodegradáveis reforçam seus compromissos e metas públicos para o ecossistema firmados no ano passado

O iFood – empresa brasileira de delivery – faz balanço de suas ações positivas para redução de carbono e plástico.

Desde o ano passado, o iFood tem investido para redução de carbono no delivery, através do iFood Pedal – primeiro serviço de aluguel de bicicletas exclusivo para entregadores do mundo – a modalidade completou dois anos com 7 milhões de entregas nas seis cidades que oferecem essa opção (Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, São Paulo e Porto Alegre). Em outubro deste ano, a cidade do Rio de Janeiro foi a primeira a alcançar o recorde de 50% dos pedidos feitos por modais não poluentes previstos até 2025.

Alexandre Lima, gerente de sustentabilidade do iFood

Em 2022, a empresa fechou parceria com a Speedbird Aero e foi a primeira empresa da América Latina autorizada a realizar entregas usando drones, ou RPAs (Aeronave Remotamente Pilotada), em todo o território brasileiro. O modal vem sendo utilizado no Nordeste para complemento de rotas. Explorando novos modais, em junho de 2022, a companhia lançou mais uma opção de veículo não poluente: a moto elétrica para entregadores.

Bicicletas eléctricas iFood Pedal

“Temos como propósito alimentar o futuro e, para isso, contamos com a tecnologia e importantes parceiros para materializar nossos objetivos a partir de iniciativas que impactem positivamente todo o nosso ecossistema”, afirma André Borges, Head de sustentabilidade do iFood.

Os resultados alcançados reforçam os compromissos e metas públicos firmados em 2020 de neutralizar a emissão de carbono até 2025 e zerar a poluição plástica em suas operações de delivery.

O conjunto destas ações, que resultaram em 430k toneladas de CO2 a menos no meio ambiente, fazem parte do compromisso firmado pela companhia em 2021, em zerar a poluição plástica em suas operações de delivery e neutralizar a emissão de carbono até 2025, com o objetivo de impactar de forma positiva por meio da tecnologia na construção de um futuro mais próspero para todos.

André Borges, Head de sustentabilidade do iFood

Embalagens amigas do meio ambiente

Como delivery oficial do Rock in Rio Brasil 2022, o iFood e a fabricante de papel e celulose Suzano disponibilizaram mais de 230 mil embalagens amigas do meio ambiente, sustentáveis, feitas de papel 100% reciclável, com matéria-prima de fonte renovável, biodegradável e livre de plástico.

Além disso, a empresa de delivery brasileira já realizou 290 milhões de pedidos sem envio de itens plásticos em suas entregas a partir dos 125 mil restaurantes participantes do ‘Amigos da Natureza’ e, com isso, reduziu 600 toneladas de plástico desde o início da campanha.

“O grande desafio de construir um delivery mais sustentável é como ter um modelo de entrega de alta qualidade e com menor impacto ambiental, reduzindo desde a emissão de poluentes dos veículos até o uso do plástico nas embalagens”, resume Alexandre Lima, gerente de sustentabilidade do iFood.