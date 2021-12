Entenda como empresas estão se reinventando para se destacarem mesmo no cenário de pandemia.

Especialista da On e-Stadium, maior complexo de games e e-sports da América Latina, explica as mudanças no mercado e como remodelou o próprio negócio. A pandemia de covid-19 transformou a economia e a vida de todos de diversas formas. Nesse cenário, um dos setores que mais sofreu foi o de eventos. Em contrapartida, todo universo online cresceu ainda com mais força, impulsionando novas ideias, negócios e mudanças de comportamento.



Segundo Rafael Garcia, diretor e um dos proprietários da On e-Stadium, a empresa foi um dos casos de transformação, já que pouco depois da inauguração precisou ajustar estruturas e parcerias em função da pandemia. "Tivemos que nos reorganizar e abrir o leque de possibilidades" ressalta Rafael.

Após parcerias importantes, como a com a Apple produções, a empresa se tornou também referência no mercado de streaming corporativo, eventos online e híbridos.





Após o primeiro momento de impacto sentido no início da pandemia, as empresas começaram a buscar novas formas de se comunicar. “Por isso as agências e empresas tem inovado a cada dia nessa interação dos eventos híbridos e virtuais (…). É aí que nós entramos. Oferecemos absolutamente tudo o que um cliente possa precisar em termos de estrutura e equipamentos modernos”, destaca Rafael.

Com a retomada de eventos presenciais a On e-Stadium oferece estrutura aliada à segurança dos clientes. “É importante que todos se sintam seguros durante um evento. Oferecer isso para um cliente, hoje em dia, é tão importante quanto ter um espaço com isolamento acústico adequado”, conclui Rafael.