Entenda cirurgia para reduzir tamanho da testa feita pelo influenciador Lucas Rangel

A frontoplastia, procedimento cirúrgico estético focado em reduzir o tamanho da testa, tem se tornado cada vez mais popular entre celebridades brasileiras. Melhoras as proporções faciais e a estética facial estão entre os objetivos e o Dr. Valderi Vieira explica como este procedimento funciona.

Dr. Valderi ressalta que a frontoplastia é indicada para pacientes que desejam corrigir imperfeições ósseas ou suavizar linhas de expressão profundas na região frontal. A técnica envolve um planejamento cuidadoso para alcançar resultados naturais e satisfatórios.

Créditos: Divulgação



A dançarina Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, é uma das personalidades que recentemente compartilhou sua experiência positiva com a frontoplastia. Em 2022, a ex-BBB Thais Braz também se submeteu ao procedimento, investindo aproximadamente R$ 25 mil para realizar o procedimento. Já no No final de junho, o influenciador Lucas Rangel se tornou outro nome a aderir, buscando reduzir o tamanho de sua testa para um resultado estético mais alinhado com suas expectativas.



O procedimento pode incluir técnicas como a remodelação óssea e a utilização de materiais de preenchimento para alcançar o formato desejado da testa. Segundo o cirurgião plástico, a frontoplastia é uma intervenção que deve ser realizada por profissionais qualificados e experientes, garantindo segurança e resultados satisfatórios para os pacientes.



Para que o procedimento é indicado?