“Enjoei, faturei”: nova campanha do Enjoei destaca oportunidades de renda extra com venda de roupas e outras peças de segunda mão

No maior e-commerce de itens usados do Brasil é possível se desapegar de peças de vestuário e decoração para investir em novos desejos

O Enjoei, maior marketplace de itens usados do Brasil, lançou nesta terça-feira (3), uma nova campanha chamada “Enjoei, faturei”. Com a linguagem bem-humorada que faz parte da identidade da marca, o Enjoei busca mostrar que, a partir das vendas de peças bem conservadas que estão paradas em suas casas, todos podem se tornar vendedores no e-commerce e, com o valor obtido, realizar desde desejos comuns a gastos inusitados: “venda o que enjoou e gaste como quiser”.

Atualmente, mais de 7 milhões de itens estão à venda na plataforma, desde moda e estilo até livros, peças de decoração e etc. O site, que conta hoje com mais de 1 milhão de vendedores, existe desde 2012 como uma oportunidade para quem busca liberar espaço no armário ou nas prateleiras de casa passando adiante itens que podem ganhar vida extra na mão de novos donos, ao mesmo tempo em que oferece preços mais acessíveis e estimula a economia circular e a moda sustentável.

“Com essa campanha, queremos passar a mensagem de que o Enjoei é um espaço que pode agregar todos os perfis de vendedores, desde aquela pessoa que tem um guarda-roupa cheio de peças para desocupar até aquela que quer apenas vender um livro ou item de decoração que não faz mais sentido manter”, declara Mari Moraes, gerente de marketing no Enjoei. Assista aqui.