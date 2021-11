Enfim casados! Coach esportiva Thalita VP se casa em Fernando de Noronha

Com cerimônia digna de princesa, a coach esportiva se casou com Renato Bandini em Frenando de Noronha

Foi chegado o tão sonhado dia. A coach esportiva e modelo, Thalita Vieira, subiu ao altar para celebrar sua união com Renato Bandini. O casal trocou alianças em Frenando de Noronha, roteiro dos sonhos para a maioria de muitos noivos. A cerimônia aconteceu na última sexta-feira 29/10 com a presença de familiares e amigos do casal.

Casal estava junto há três anos e se casaram na última sexta (29)

Thalita contou com empresas renomadas para realização de seu sonho. As alianças foram criadas por Katia da Preciosa Joias, situada em São José dos Campos. O enlace matrimonial foi feito por Tammy Casagrande, uma referência na área. Já a decoração da cerimônia foi feita pela equipe de Morais Decorações Noronha, um show à parte! Para embalar a entrada dos noivos, o saxofonista Joelson Sax Noronha. As fotografias são de Michele Roth e o vídeo do enlace matrimonial por Tony Noronha Dreams.







Thalita Vieira subiu ao altar para celebrar sua união com Renato Bandini

Os convidados ficaram todos hospedados no Hotel Dolphin Villa Hotel Noronha. A festa do casamento ficou a cargo do Buffet no Bar do Meio e mesa posta, decoração e o bolo de três andares feito pelo mestre Personal Diogo Barbosa.



O vestido de Thalita e suas madrinhas foi confeccionado por Totonho Azevedo

O vestido de Thalita e suas madrinhas foi confeccionado por Totonho Azevedo. Thalita usou vestido branco longo bordado. Já a mãe da noiva usou vestido longo Valéria Noivas, da cidade de Taubaté. Os looks dos padrinhos ficaram por conta da loja Princezinha Noivas. A maquiagem da noiva e também de seus convidados foi feita pelas mãos de Duda Monteiro e Gaby Lima, residentes de Noronha.

















O casamento foi em Fernando Noronha (PE), em um hotel fechado, exclusivamente, para a união do casal

Um passeio foi realizado também. “Alugamos barco para levarmos convidados a um tour na ilha e visitar a praia eleita mais bonita do mundo, Sancho.” Revelou Thalita, ex-participante do reality Juju Bootcamp. Ela também trabalhou no SBT e hoje é destaque na área de esportes.