Endrick é anunciado como novo embaixador da Natura

A Natura, marca líder em beleza e cuidados pessoais no Brasil e na América Latina, anunciou Endrick, jogador do Palmeiras e da seleção brasileira, como seu mais novo embaixador. A parceria será focada nas linhas de perfumaria e cuidados pessoais masculinos. Recentemente, a marca também anunciou a atriz Maisa e a cantora Iza como embaixadoras.

“Fiquei muito orgulhoso com o convite. A história da Natura é incrível e nenhuma empresa representa tão bem a essência brasileira como ela. É uma honra e uma responsabilidade também”, celebra Endrick.

Atacante irá estrelar ações e campanhas focadas em perfumaria e cuidados pessoais para o público masculino

Para Denise Coutinho, diretora de marketing e comunicação da natura Brasil, a escolha de Endrick como embaixador reforça o cuidado da Natura com a história do atleta e intensifica a presença da marca em novos territórios, como o futebol.

“Endrick é a representação de uma das mais tradicionais paixões do povo brasileiro e de uma geração extremamente conectada à novas tendências, que preza pelo autocuidado. Estávamos ansiosos pelo anúncio desta incrível parceria, que nos permitirá ampliar nossa comunicação dentro e fora das quatro linhas do campo”, afirma.

Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, agência que representa e administra carreira de Endrick, comemorou a parceria. “É um convite que nos orgulha muito e que carrega enorme responsabilidade, por se tratar de uma das marcas mais valiosas do país, e associadas a valores muito nobres”.

O futuro jogador do Real Madrid será peça fundamental para o objetivo da empresa em 2024, que é aumentar a comunicação e interação com o público masculino. O executivo Fábio Wolff, sócio-fundador da Wolff Sports, agência de marketing esportivo que cuida da gestão de imagem e patrocínios do atacante, falou sobre a parceria.

“Endrick se torna embaixador masculino de uma das maiores e mais valiosas marcas do Brasil. Com certeza é uma notícia espetacular e que pode trazer uma nova perspectiva para o mercado. O plano estratégico de imagem do Endrick foi desenvolvido justamente com esse intuito, de permitir que ele se unisse a grandes marcas, como é o caso da Natura”, conclui Fábio Wolff.