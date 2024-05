Endometriose: Histórias de Superação e Luta no Mês Internacional de Conscientização

Maio é marcado por uma mobilização global em prol da conscientização e combate à endometriose, uma doença que afeta cerca de 6 milhões de mulheres brasileiras. No Dia Internacional da Luta contra a Endometriose, celebrado em 7 de maio, mulheres de diversas idades e origens se unem para compartilhar suas histórias e experiências, com o objetivo de aumentar a visibilidade da doença, combater o estigma e a desinformação, além de incentivar o diagnóstico precoce e o tratamento adequado.

Simone Bergami e Valéria Carbonato, Histórias pessoais de mulheres destacam a necessidade urgente de visibilidade e apoio no combate à endometriose

Simone Bergami, de 39 anos, lembra como a endometriose a impedia de realizar atividades simples do dia a dia, como caminhar na areia da praia ou usar o calçado que quisesse. “A dor era tão intensa que eu precisava parar tudo e descansar. Eu não entendia o que estava acontecendo comigo”, relata Simone. O diagnóstico correto de endometriose profunda em 2017 foi um divisor de águas em sua vida. “Depois de descobrir o que eu tinha, me senti livre. Livre porque finalmente entendi o que estava acontecendo comigo e pude começar a buscar tratamento adequado”, afirma.

Valéria Carbonato, nutricionista diagnosticada com endometriose, destaca a importância da alimentação anti-inflamatória no controle dos sintomas da doença. “Como nutricionista, pude entender como a dieta pode contribuir para a redução da dor e do desconforto. É fundamental buscar orientação profissional para desenvolver um plano alimentar personalizado”, orienta Valéria.

Maio Amarelo: Mês de Mobilização pela Endometriose

O ginecologista Dr. Cláudio Crispi Jr., diretor do Instituto Crispi, um centro de excelência no tratamento e diagnóstico de endometriose no Brasil, explica que a doença é caracterizada pela presença de tecido endometrial fora do útero, causando diversos sintomas, como dor pélvica intensa, infertilidade e fadiga. “O diagnóstico da endometriose pode ser desafiador, pois os sintomas variam de mulher para mulher. É importante que as mulheres estejam atentas aos sinais e busquem ajuda médica especializada”, alerta Dr. Cláudio Crispi Jr.

As opções de tratamento para a endometriose são variadas e incluem medicamentos, cirurgia e tratamentos complementares. “Medicamentos podem ser utilizados para controlar a dor, reduzir a inflamação e regular o ciclo menstrual. A cirurgia pode ser indicada para remover o tecido endometrial e aliviar os sintomas. Tratamentos complementares, como acupuntura, fisioterapia e terapia psicológica, podem auxiliar no controle da dor e na melhora da qualidade de vida”, detalha o especialista.

Dr. Crispi enfatiza a importância do diagnóstico precoce e do tratamento individualizado: “A endometriose é uma doença complexa e multifatorial. Cada caso é único e o tratamento deve ser adaptado às necessidades e características de cada paciente. O acompanhamento médico regular é fundamental para monitorar a doença e garantir o melhor resultado possível.”

A luta contra a endometriose ainda é longa, mas a união de mulheres como Simone, especialistas como Dr. Cláudio Crispi Jr. e da comunidade médica em geral é um passo importante para garantir que todas as mulheres que sofrem com a doença tenham acesso ao diagnóstico precoce, tratamento adequado e informação de qualidade. No Mês Internacional da Endometriose, as vozes dessas mulheres ecoam como um grito de esperança e resiliência, inspirando mudanças e ações concretas para um futuro sem dor.