Endogen lança linha inovadora de suplementos para promover equilíbrio do organismo

Produtos nutracêuticos ajudam a combater fatores prejudiciais da vida moderna

A busca por uma vida mais saudável e equilibrada tem sido uma constante para muitas pessoas, especialmente em meio a um cotidiano cada vez mais agitado e estressante. Com o objetivo de auxiliar na manutenção da saúde integral, a Endogen, healthtech de produtos de Cannabis medicinal e nutrição, acaba de lançar uma linha de produtos inovadores.

Lukas Fischer, CEO da Endogen

A marca atua no desenvolvimento, fabricação e distribuição de produtos nutracêuticos, que têm como objetivo estimular os fatores endógenos do organismo de forma preventiva, de dentro para fora. Dessa forma, os produtos da Endogen visam promover o equilíbrio do organismo e o bem-estar integral do indivíduo.

A Coenzima Q10 é um suplemento alimentar com potente ação antioxidante, que aumenta a energia para adultos que desejam prevenir o envelhecimento precoce, manter a saúde e fortalecer o sistema imunológico, por meio de sua ação nas células do corpo humano.

Segundo Lukas Fischer, CEO da Endogen, a empresa busca oferecer produtos de alta qualidade fundamentados em ciência e educação para os profissionais da área de saúde. “Nosso objetivo é proporcionar uma vida mais saudável e equilibrada para as pessoas, por meio de produtos que atuam na prevenção de doenças e na manutenção da homeostase do organismo”, afirma.

O Melaton Drops é um suplemento alimentar de melatonina que auxilia a regular o ciclo do sono. Além disso, melhora o humor e a qualidade do sono. Indicado para o público adulto para casos de insônia.

Os produtos da linha Endogen são compostos por suplementos alimentares que auxiliam na complementação da dieta balanceada, além de outros produtos que visam melhorar a qualidade de vida. A marca também oferece iniciativas voltadas à educação para os profissionais da área de saúde, a fim de disseminar conhecimento sobre os benefícios da suplementação alimentar e dos produtos de Cannabis medicinal.

A Endogen acredita que, por meio de seus produtos e da disseminação do conhecimento científico, é possível promover uma vida mais saudável e equilibrada para todos. Se você está em busca de uma forma de melhorar sua qualidade de vida, vale a pena conhecer a linha de produtos da Endogen e se informar sobre os benefícios da suplementação alimentar e da Cannabis medicinal.