Encontro de Gerações encerra programação da edição 2024, em Ceilândia, no Distrito Federal

O projeto Encontro de Gerações encerra, nesta terça-feira (04), a partir das 14h, o ciclo de apresentações da edição 2024. Com o objetivo estimular a troca de experiência intergeracional e promover uma reflexão sobre a violência contra a pessoa idosa, a iniciativa reúne os veteranos do grupo Poetas do Samba e os jovens da Orquestra de Cavaquinhos de Brasília para apresentações musicais e rodas de conversa.

Projeto busca levar aos jovens a conscientização da valorização da pessoa mais velha



A Associação dos Idosos Ceilândia será palco da última apresentação desta edição, que teve oito regiões administrativas recebendo a programação itinerante, entre os meses de abril e junho: Varjão, Núcleo Bandeirantes, Taguatinga, Guará, Candangolândia, Ceilândia e Samambaia. As ações foram realizadas em Centros de Convivência de Idosos, escolas e espaços públicos do Distrito Federal.

Iniciativa reúne veteranos do Poetas do Samba e jovens da Orquestra de Cavaquinhos



De acordo com a idealizadora e coordenadora do Encontro de Gerações, Ester Braga, o projeto fala sobre direitos humanos, cidadania e valorização da nossa história. Ela destaca que as atividades são uma forma de levar, para dentro das escolas, o debate sobre a importância da pessoa idosa na sociedade e ações de conscientização a respeito do aumento da violência contra essa parcela da população.

Associação dos Idosos Ceilândia será palco da última apresentação desta edição

Créditos: Divulgação



Segundo dados do levantamento realizado pelo Tribunal de Justiça do DF, em 2023, foram denunciados mais de três mil crimes contra idosos. O relatório aponta também que, entre 2020 e 2023, 54% dos agressores de pessoas idosas na capital do país eram filhos. Em 2022, a residência era o local mais comum de violências, com 53% dos casos.



“Esse mapeamento mostra como o etarismo, a violência psicológica, a violência financeira, a negligência e o abandono da pessoa idosa têm aumentado no DF e no país. A ideia do Encontro de Gerações é que a gente, além da música, leve para esses jovens a conscientização da valorização da pessoa mais velha. E, para os mais velhos, mostrar que a idade não te paralisa. É preciso ter autonomia, conhecer os seus direitos”, frisou Braga.



O Encontro de Gerações é realizado em parceria com o Instituto Latinoamerica, com fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, e apoio da Agenda Cultural Brasília e do Ponto de Cultura Waldir Azevedo.