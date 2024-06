Encontro anual da Rede Biocultura trará pesquisadores ao Sertão da Bahia

Entre os dias 24 e 29 de junho, as cidades baianas de Juazeiro, Saúde e Jaguarari serão palco do Encontro Anual da Rede Biocultura, reunindo pesquisadores de diversos países para analisar os corredores bioculturais. Participarão acadêmicos do Brasil, México, Paraguai, Venezuela, Argentina e Bolívia.

Juazeiro, Saúde e Jaguarari recebem evento que discutirá corredores bioculturais e desafios socioambientais

O evento terá como foco principal as características socioambientais das Serras do Sertão da Bahia, núcleo central do corredor biocultural do Brasil na Rede Biocultura. Os participantes também terão encontros com o Programa de Mestrado e Doutorado em Ecologia Humana da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). As discussões incluirão temas de interesse das duas sociedades científicas de Ecologia Humana: a Sociedade Latinoamericana de Ecologia Humana (SOLAEH) e a Sociedade Brasileira de Ecologia Humana (SABEH).

Evento internacional destaca produção sustentável e conflitos ambientais na região

Além das discussões teóricas, a programação do encontro inclui visitas às unidades produtivas de café na Serra dos Morgados, bem como áreas de mineração e parques eólicos e solares. “Além de observarmos os conflitos socioambientais, como a mineração e a implantação de complexos solares e eólicos nas Serras do Sertão da Bahia, também estaremos atentos às suas potencialidades. A produção de café tem despontado como uma grande oportunidade de geração de emprego e renda com sustentabilidade socioambiental para as comunidades serranas, com especial atenção às crises hídricas”, explica o professor Dr. Juracy Marques, coordenador da Rede Biocultura-Brasil.