Empresas paulistas vão brilhar no Festival de Cannes com apoio do Governo de SP

O Governo de São Paulo levará uma comitiva com 12 empresas para o Festival de Cinema de Cannes, na França, que será realizado de 14 a 25 de maio. Este evento, reconhecido como o maior do setor cinematográfico mundial, será palco para a missão empresarial organizada pelo programa CreativeSP, uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado e da InvestSP, a agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Marília Marton, secretária da Cultura

O objetivo principal dessa ação é fomentar a troca de conhecimentos, promover novos negócios, atrair investimentos estrangeiros e impulsionar a geração de emprego e renda no setor audiovisual paulista. Entre as empresas selecionadas pelo CreativeSP estão Claraluz Filmes, Paranoid, Capuri, O Par Produções, More Than Filmes, Conspiração Filmes, Sam Ka Pur Filmes, Sincrônica Áudio e Comunicação, Poétika e Manjericão Filmes. Além dessas, a iniciativa apoia especialmente duas empresas com filmes em destaque no evento: a Gullane, produtora de “Motel Destino”, dirigido por Karim Aïnouz e selecionado para a competição principal de Cannes; e a Cup Filmes, produtora de “Baby”, que será lançado na Semana Crítica de Cannes.

Governo de SP incentiva indústria audiovisual com presença marcante em Cannes

Durante o festival, as empresas paulistas terão a oportunidade de participar do Marché du Film (Mercado do Filme), um espaço onde produtores, distribuidores, investidores e representantes de festivais de todo o mundo se reúnem para realizar negócios. O evento contará com cerca de 14 mil profissionais de pelo menos 140 países, além de aproximadamente 4 mil filmes e projetos.

“Apoiar empresas paulistas em grandes eventos internacionais do audiovisual é uma maneira de construir um futuro promissor para a indústria cultural de São Paulo e fortalecer nossa presença no cenário global. Estamos celebrando a criatividade e mostrando ao mundo o talento único dos paulistas”, afirmou Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado.

Nas duas últimas edições do Festival de Cannes, o CreativeSP esteve presente, gerando uma projeção de negócios de R$ 225 milhões para as empresas participantes. Em junho, haverá a primeira missão para o Festival de Publicidade de Cannes, ampliando ainda mais o alcance do programa.

O CreativeSP oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis para cobrir até 50% dos gastos das empresas selecionadas com a viagem, além de promover eventos de networking durante as missões e fornecer consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

Desde sua criação, o CreativeSP já levou 183 empresas da indústria cultural para 21 missões em alguns dos maiores eventos de economia criativa do mundo, como South by Southwest (EUA), Gamescom (Alemanha), Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha), Womex (Espanha) e Web Summit Lisboa (Portugal). Só no primeiro semestre de 2024, cinco missões foram realizadas, incluindo participações no Festival de Cinema de Berlim, South by Southwest, Game Developers Conference e os festivais de Cinema e Publicidade de Cannes.

Com essas ações, o Governo de São Paulo demonstra seu compromisso em promover a indústria cultural e audiovisual, garantindo que o talento e a criatividade dos paulistas sejam reconhecidos e celebrados mundialmente.