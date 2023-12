Empresas movimentam mais de R$1 bilhão no Brasil para o desenvolvimento de novas tecnologias para a aeronáutica e agropecuária

Desenvolvimento de veículos lançadores de artefatos espaciais, veículos aeronáuticos autônomos, laboratórios farmacêuticos veterinários e aproveitamento do fosfato primários são os projetos que receberam o investimento milionário.

As empresas CENIC, AKAER, Xmobots, Ouro Fino Saúde Animal e a FOSNOR estão com ousados e massivos projetos de desenvolvimentos para diferentes setores brasileiros como o aeronáutico e o agropecuário. Além das melhorias, o Brasil ganhará com o investimento financeiro nos projetos, visto que as cinco empresas envolvidas, em seus contratos, desembolsaram, somadas, R$1,048 bilhões de reais.

O contrato de R$370 milhões em subvenção econômica firmado entre as empresas CENIC e AKAER, localizadas em São José dos Campos (SP), dispõe sobre o desenvolvimento de veículos lançadores de artefatos espaciais de pequeno porte.

Ainda nesse setor aeronáutico, a Xmobots, fundada em São Paulo em 2007, é referência no seu ramo, sendo a maior empresa de drones da América Latina. Devido a isso, o seu projeto que tange sobre o desenvolvimento de veículos aeronáuticos autônomos custará R$119 milhões.

A meta de promover uma inovação nos laboratórios farmacêuticos veterinários do Brasil e de fortalecer o sistema de produção da proteína de origem animal, tem como empresa líder a Ouro Fino Saúde Animal que assinou um contrato de R$225 milhões em recursos reembolsáveis para colocar esse projeto em prática.

A quinta empresa que está investindo massivamente é a Fosnor, que, com um aporte de R$334 milhões em crédito, busca modificar o impacto sob a produção de fertilizantes no Brasil, com o aproveitamento do fosfato primário de Irecê, na Bahia.